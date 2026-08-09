O tênis feminino brasileiro terá presença de destaque no Mantiqueira Pro Series - ITF W15, torneio internacional que começa na próxima segunda-feira (10), em Campos do Jordão. A competição reúne atletas do Brasil e de outros países e marca o retorno da cidade ao calendário internacional da modalidade após nove anos.
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Entre as brasileiras que estarão em quadra está Alicia Reichel, de Campinas, mas que atualmente mora em São José dos Campos. A tenista vai disputar o qualifying, etapa classificatória que antecede a chave principal do torneio. Alicia treina na academia comandada pelo ex-tenista Ricardo Hocevar, em São José, onde trabalha com atletas de alto rendimento.
A participação representa mais um passo na trajetória da jovem tenista, que busca espaço no circuito profissional. A disputa do qualifying em Campos do Jordão coloca Alicia diante de uma oportunidade importante de competir em um torneio internacional e somar experiência contra atletas de diferentes partes do mundo.
Nove brasileiras na chave principal
A chave principal do torneio terá nove brasileiras, com destaque para a brasiliense Luiza Fullana, principal cabeça de chave da competição. Também estão confirmadas Julia Konishi, Carolina Bohrer, Marjorie Souza, Victoria Barros, Rebeca Pereira, Leticia Vidal, Giovana Schincariol e Catarina Melleiro.
Outro nome que chama a atenção é o de Victoria Barros, potiguar de apenas 16 anos e atual número 4 do ranking mundial juvenil. A jovem mora e treina na França e participa da série de torneios internacionais promovida pela FPT (Federação Paulista de Tênis) no Estado de São Paulo.
O torneio de Campos do Jordão será o primeiro de uma sequência de três competições internacionais realizadas em território paulista. A cidade volta a receber um torneio da categoria ITF W15 a partir de 17 de agosto. Depois, entre os dias 24 e 30, o Alphaville Tênis Clube, em Barueri, será palco de um torneio ITF W35.
Atletas de cinco países
Além das brasileiras, a competição terá representantes da Argentina, China, Israel, México e Peru, ampliando o nível internacional do torneio.
A presença estrangeira também cria uma oportunidade para as atletas brasileiras enfrentarem diferentes estilos de jogo sem precisar deixar o país. Para nomes que estão em fase de desenvolvimento no circuito profissional, como Alicia Reichel, esse tipo de competição pode representar uma experiência importante na formação esportiva.
O retorno de Campos do Jordão ao calendário internacional também movimenta o tênis na região e recoloca a cidade entre os locais brasileiros que recebem competições reconhecidas pela ITF (Federação Internacional de Tênis).
Brasileiras na chave principal
- Luiza Fullana
- Julia Konishi
- Carolina Bohrer
- Marjorie Souza
- Victoria Barros
- Rebeca Pereira
- Leticia Vidal
- Giovana Schincariol
- Catarina Melleiro
Estrangeiras inscritas
- Carla Markus — Argentina
- Lan Mi — China
- Berta Bonardi — Argentina
- Maayan Laron — Israel
- Natalia Sousa Salazar — México
- Lourdes Ayala — Argentina
- Romina Ccuno — Peru
- Marina Bulbarella — Argentina
- Camila Markus — Argentina