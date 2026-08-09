O tênis feminino brasileiro terá presença de destaque no Mantiqueira Pro Series - ITF W15, torneio internacional que começa na próxima segunda-feira (10), em Campos do Jordão. A competição reúne atletas do Brasil e de outros países e marca o retorno da cidade ao calendário internacional da modalidade após nove anos.

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Entre as brasileiras que estarão em quadra está Alicia Reichel, de Campinas, mas que atualmente mora em São José dos Campos. A tenista vai disputar o qualifying, etapa classificatória que antecede a chave principal do torneio. Alicia treina na academia comandada pelo ex-tenista Ricardo Hocevar, em São José, onde trabalha com atletas de alto rendimento.