09 de agosto de 2026
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VÍDEOS FORTES

VEJA: Vídeos mostram grave acidente com 9 veículos na Tamoios

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Vídeos obtidos por OVALE mostram a cena após o grave acidente que envolveu nove veículos na Serra Antiga da Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Paraibuna, na noite deste sábado (8). 

VEJA VÍDEO 

As imagens registram os veículos envolvidos na ocorrência e a movimentação no trecho durante o atendimento.

A colisão aconteceu por volta das 19h06, no sentido Litoral. O acidente envolveu oito carros e um caminhão e provocou a interdição parcial da pista.

VEJA VÍDEO 

Nas imagens, é possível observar os veículos parados na rodovia após a batida, enquanto equipes atuavam no atendimento da ocorrência. O acidente mobilizou o atendimento operacional e manteve uma das faixas interditada durante a noite.

Até a última atualização, não havia informação oficial confirmada sobre vítimas ou sobre a dinâmica da colisão.

Trânsito

A faixa 1 da pista sul, no sentido Caraguatatuba, permanecia interditada. A faixa 2, que também chegou a ser bloqueada, foi liberada por volta das 20h40. O acostamento passou a constar como interditado.

Motoristas que seguem pela Serra Antiga em direção ao Litoral devem reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e redobrar a atenção ao passar pelo trecho.

OVALE acompanha a ocorrência.

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