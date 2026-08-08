Nas imagens, é possível observar os veículos parados na rodovia após a batida, enquanto equipes atuavam no atendimento da ocorrência. O acidente mobilizou o atendimento operacional e manteve uma das faixas interditada durante a noite.

Até a última atualização, não havia informação oficial confirmada sobre vítimas ou sobre a dinâmica da colisão.

Trânsito

A faixa 1 da pista sul, no sentido Caraguatatuba, permanecia interditada. A faixa 2, que também chegou a ser bloqueada, foi liberada por volta das 20h40. O acostamento passou a constar como interditado.