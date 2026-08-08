Um acidente envolvendo oito carros e um caminhão interditou parcialmente a Rodovia dos Tamoios (SP-099), na Serra Antiga, em Paraibuna, na noite deste sábado (8). A ocorrência foi registrada por volta das 19h06, no sentido Litoral.

Até a última atualização, às 21h, não havia informação confirmada sobre vítimas nem sobre as causas ou a dinâmica da colisão. O atendimento permanecia em andamento, com uma das faixas da pista interditada.

Segundo os dados operacionais, nove veículos estavam envolvidos no acidente: um Citroën C3, um Chevrolet Cruze, um Renault Kwid, um Peugeot 207, um Volkswagen 207, um Volkswagen Gol, um Volkswagen Fox, um Fiat Siena, um Fiat Palio e um caminhão Mercedes-Benz 1318.