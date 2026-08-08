Um acidente envolvendo oito carros e um caminhão interditou parcialmente a Rodovia dos Tamoios (SP-099), na Serra Antiga, em Paraibuna, na noite deste sábado (8). A ocorrência foi registrada por volta das 19h06, no sentido Litoral.
Até a última atualização, às 21h, não havia informação confirmada sobre vítimas nem sobre as causas ou a dinâmica da colisão. O atendimento permanecia em andamento, com uma das faixas da pista interditada.
Segundo os dados operacionais, nove veículos estavam envolvidos no acidente: um Citroën C3, um Chevrolet Cruze, um Renault Kwid, um Peugeot 207, um Volkswagen 207, um Volkswagen Gol, um Volkswagen Fox, um Fiat Siena, um Fiat Palio e um caminhão Mercedes-Benz 1318.
Trânsito na Tamoios
A faixa 1 da pista sul, no sentido Caraguatatuba, permanecia interditada às 21h. O bloqueio começou às 19h06 e não havia previsão de liberação registrada até aquele momento.
A faixa 2 também foi interditada às 19h06, mas foi liberada às 20h40. Após a liberação, o acostamento passou a constar como interditado.
Até a atualização, o sistema operacional não registrava congestionamento no trecho. A informação, porém, não descarta a possibilidade de lentidão localizada, já que uma das faixas permanecia bloqueada.
Motoristas que seguem pela Serra Antiga em direção a Caraguatatuba devem reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e seguir as orientações das equipes que atuam no atendimento da ocorrência.
OVALE acompanha a ocorrência e atualizará esta reportagem caso novas informações sobre vítimas, trânsito ou a dinâmica do acidente sejam confirmadas.