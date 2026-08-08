09 de agosto de 2026
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ACIDENTE

Engavetamento na Dutra, em SJC, tem três carros envolvidos

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente na Dutra
Acidente na Dutra

Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado na noite deste sábado (8), na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

O acidente aconteceu nas proximidades do CenterVale Shopping, no sentido da região do Novo Horizonte.

Segundo as informações iniciais, três carros se envolveram na colisão. Até o momento, não há confirmação sobre vítimas ou a gravidade da ocorrência.

O acidente é recente e mais informações sobre a dinâmica da batida, atendimento das equipes de emergência e possíveis reflexos no trânsito ainda estão sendo apuradas.

A matéria será atualizada assim que houver novas informações.

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