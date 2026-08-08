Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado na noite deste sábado (8), na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

O acidente aconteceu nas proximidades do CenterVale Shopping, no sentido da região do Novo Horizonte.

Segundo as informações iniciais, três carros se envolveram na colisão. Até o momento, não há confirmação sobre vítimas ou a gravidade da ocorrência.