Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado na noite deste sábado (8), na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.
O acidente aconteceu nas proximidades do CenterVale Shopping, no sentido da região do Novo Horizonte.
Segundo as informações iniciais, três carros se envolveram na colisão. Até o momento, não há confirmação sobre vítimas ou a gravidade da ocorrência.
O acidente é recente e mais informações sobre a dinâmica da batida, atendimento das equipes de emergência e possíveis reflexos no trânsito ainda estão sendo apuradas.
A matéria será atualizada assim que houver novas informações.