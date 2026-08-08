As fortes rajadas de vento que atingem o estado de São Paulo neste sábado (8) chegaram a 73,4 km/h em Areias, no Vale do Paraíba, segundo levantamento divulgado até as 14h.
A velocidade registrada no município foi a maior do estado no período. Pela Escala de Beaufort, ventos entre 62 km/h e 74 km/h são classificados como Força 8, considerados muito fortes.
Além de Areias, outras cidades também registraram rajadas intensas. Em Osasco, os ventos chegaram a 64,8 km/h; em Piraju, a 64,4 km/h; e em Santos, a 62,3 km/h.
Também aparecem no levantamento São Bernardo do Campo, com 61,9 km/h; Paranapanema, com 60,5 km/h; Itatinga, com 58,3 km/h; Santana de Parnaíba, com 53,1 km/h; Bragança Paulista, com 51,5 km/h; e a capital paulista, com 48,6 km/h.
Na classificação de Beaufort, rajadas nessa faixa podem provocar forte movimentação de árvores e dificultar o deslocamento contra o vento, além de aumentar o risco de quedas de galhos e outros objetos.
Diante do cenário, o alerta para ventos fortes permanece válido até o fim deste sábado. A recomendação é evitar áreas próximas a árvores, postes, placas e estruturas que possam ser atingidas ou derrubadas pelas rajadas.