As fortes rajadas de vento que atingem o estado de São Paulo neste sábado (8) chegaram a 73,4 km/h em Areias, no Vale do Paraíba, segundo levantamento divulgado até as 14h.

A velocidade registrada no município foi a maior do estado no período. Pela Escala de Beaufort, ventos entre 62 km/h e 74 km/h são classificados como Força 8, considerados muito fortes.

Além de Areias, outras cidades também registraram rajadas intensas. Em Osasco, os ventos chegaram a 64,8 km/h; em Piraju, a 64,4 km/h; e em Santos, a 62,3 km/h.