O São José venceu o Santo André por 2 a 0 na noite deste sábado (8), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela quarta rodada do grupo 4 da primeira fase da Copa Paulista de 2026.

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Wilson Junior, vai a 9 pontos e assume momentaneamente a liderança da chave. Além disso, garante ao menos uma vaga nas oitavas de final da segunda fase do torneio, enquanto o Santo André, com 4, é o terceiro no quadrangular onde apenas o lanterna não avança.

Na próxima rodada, a Águia do Vale visita o EC São Bernardo dia 15, outro sábado a partir das 10h, na cidade da Grande São Paulo. Já o Ramalhão visita o São Caetano no dia 17, outra segunda, a partir das 15h, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.

Como foi o jogo