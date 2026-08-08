O São José venceu o Santo André por 2 a 0 na noite deste sábado (8), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela quarta rodada do grupo 4 da primeira fase da Copa Paulista de 2026.
Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Wilson Junior, vai a 9 pontos e assume momentaneamente a liderança da chave. Além disso, garante ao menos uma vaga nas oitavas de final da segunda fase do torneio, enquanto o Santo André, com 4, é o terceiro no quadrangular onde apenas o lanterna não avança.
Na próxima rodada, a Águia do Vale visita o EC São Bernardo dia 15, outro sábado a partir das 10h, na cidade da Grande São Paulo. Já o Ramalhão visita o São Caetano no dia 17, outra segunda, a partir das 15h, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.
Como foi o jogo
No primeiro tempo, o jogo começou truncado e faltoso, até mesmo com nervosismo entre os atletas dos dois lados. Mas, aos 9min, a Águia quase marcou e em uma jogada despretensiosa. Após bate-rebate na área, a abola sobrou para Micael, que finalizou e o goleiro Guilherme Castellani desviou para escanteio.
O São José passou a controlar as ações e a ficar mais tempo no campo de ataque. Só aos 17min o Santo André chegou pela primeira vez, em chute fraco que João Lucas defendeu com tranquilidade.
Mas, aos 19min, o Ramalhão assustou para valer, em bola roubada que sobrou para Léo Porfírio. Ele dominou e bateu por cima, pela esquerda do ataque.
Em seguida, a Águia respondeu em falta cobrada da esquerda, que sobrou para o zagueiro Euller. Ele testou firme, a meia altura, e o goleiro andreense defendeu com segurança.
Outra boa chegada joseense veio aos 34min, na insistência de Micael. Primeiro, chutou em cima da zaga, já dentro da área e, na sobra, mandou em cima do goleiro, que salvou os visitantes.
Aos 39min, em nova falta pela esquerda, Wesley mandou de cabeça e fez o gol, mas o árbitro assistente anulou e marcou impedimento no lance. Nos minutos finais, o São José ainda tentou pressionar, mas sem objetividade.
Na etapa final, o São José voltou atacando e mostrando que estava querendo a vitória. E teve uma chegada com certo perigo logo no primeiro minuto, onde a zaga afastou.
Aos 3min, com Vitinho, a Águia assustou. Ele avançou pelsa esquerda e bateu cruzado, por cima do gol. Mas, se estava difícil fazer de perto, o jeito foi arriscar de longe. E, aos 6min, Thomaz Carvalho, de fora da área, mandou uma bomba, a bola bateu na trave direita de Guilherme Castellani, rasteira e parou no outro lado: 1 a 0.
O gol deu aquela tranquilidade necessária que o São José precisava. Ainda assim, continuou comandando as ações e ficando mais tempo no campo de ataque nos minutos seguintes.
Apenas aos 27min o time do ABC chegou com perigo, em jogada pela direita, na linha de fundo, mas a bola desviou para escanteio e passou perto do gol de João Lucas.
O São José quase ampliou aos 34min, em cabeçada à queima roupam após escanteio. Mas, outra vez, o goleiro do Santo André defendeu, talvez a defesa mais difícil do jogo.
Aos 41min, Neto Oliveira teve uma grande chance, desta vez pela esquerda. E, de meia bicicleta, mandou por cima do gol. Se entrasse, seria outra pintura.
Mas, aos 46min, em contra-ataque que Esquerda puxou, veio a finalização, o goleiro espalmou e Neto Oliveira, livre, fez 2 a 0.
Ficha técnica
São José
João Lucas; Caíque Geloni, Euller (Gabriel), Wesley e Iury Capuche; Lucas André (Ygor), Thomaz Carvalho e Vitinho; (Fernando Neto) Jefinho (Esquerda), Micael (Tchê Tchê )e Neto Oliveira. Técnico: Wilson Junior
Santo André
Guilherme Castellani; Miguel Ribeiro, Léo Gasco, Cauã Soares e Paulo Henrique; Vitor Mariano (Pato), Gabriel Paz e Gabriel Bonet (Ricardinho); Jhonatas (Pedro Zenatti), Léo Porfírio (Gabriel Garcia) e Emmanuel (Rafael Reis). Técnico: Betinho
Gols: Thomaz Carvalho, aos 6min e Neto Oliveira aos 46min do 2º tempo. Árbitro: Leonardo Delfino de Abreu Lima. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 8 de agosto de 2026. Cartões amarelos: Léo Gasco, Paulo Henrique (SA); Vitinho, Thomaz Carvalho (SJ). Público: 2.028 pagantes. Renda: R$ 33.508