O São José Basketball perdeu pr 91 a 68 para o Corinthians na tarde deste sábado (8), no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete 2026.

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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, continua sem vencer após dois jogos. Enquanto isso, os corintianos estão com 100% de aproveitamento.