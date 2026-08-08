O São José Basketball perdeu pr 91 a 68 para o Corinthians na tarde deste sábado (8), no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista de Basquete 2026.
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Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Chris Ahmed, continua sem vencer após dois jogos. Enquanto isso, os corintianos estão com 100% de aproveitamento.
Nesta partida, a equipe joseense ainda não teve todos os seus reforços contratados na temporada. Mas, já tiveram a estreia de Paulo Scheuer, que ficou de fora da estreia por problemas pessoais. E Léo Craveiro, com 19 pontos, foi o cestinha da partida, apesar da derrota joseense.
Na próxima rodada, o Corinthians joga na quarta-feira (12), em visita o Pinheiros, a partir das 20h. O São José joga no mesmo dia e horário, fora de casa, contra o Mogi, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes.
Como foi o jogo
Em quadra, o São José começou o jogo desligado, errando muito e vendo o Corinthians abrindo vantagem no placar. Com 6 a 0 nos primeiros minutos, Chris Ahmed já pediu o primeiro tempo técnico.
A atuação joseense era muito ruim naquele momento e o Timão chegou a abrir 11 a 1 no placar em determinado momento. Contudo, o time da região melhorou na reta final do primeiro quarto e conseguiu diminuir a vantagem corintiana. E fechou o período cinco pontos atrás: 16 a 11.
No segundo quarto, o São José foi buscar o empate em menos de dois minutos de jogo. Contudo, isso fez com que o Corinthians acordasse e fizesse nove pontos seguidos, disparando na frente de novo. No fim do período, o time da casa tinha 12 pontos de frente: 44 as 32.
Após o intervalo, novamente o Timão voltou melhor e começou a ampliar a vantagem ainda mais nos primeiros minutos do terceiro quarto. Assim, o São José perdeu a mão e viu o alvinegro abrir 19 pontos: 75 a 56.
No último período, novamente o São José começou mal, com o Corinthians abrindo mais seis pontos no início. Ali, ficou difícil uma reação joseense.