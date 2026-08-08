Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (8), durante patrulhamento da Força Tática do 1º BPM/I na Vila Guarani, em São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, a equipe passava pela rua Antônio Pinto da Cunha, próximo à linha férrea, quando avistou dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os dois fugiram.

Durante a fuga, um deles teria dispensado uma sacola em uma área de mata. Após acompanhamento a pé, um dos suspeitos foi alcançado e abordado. O outro conseguiu escapar.