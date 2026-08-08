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TRÁFICO

Homem é preso por tráfico de drogas pela Força Tática de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Droga apreedida
Droga apreedida

Um homem foi preso por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (8), durante patrulhamento da Força Tática do 1º BPM/I na Vila Guarani, em São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, a equipe passava pela rua Antônio Pinto da Cunha, próximo à linha férrea, quando avistou dois homens em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os dois fugiram.

Durante a fuga, um deles teria dispensado uma sacola em uma área de mata. Após acompanhamento a pé, um dos suspeitos foi alcançado e abordado. O outro conseguiu escapar.

Na sacola, os policiais encontraram 86 porções de cocaína, 32 porções de maconha e 128 pedras de crack. Também foram apreendidos aparelhos celulares, R$ 595,65 em dinheiro e um documento que, segundo a PM, pertence ao homem que conseguiu fugir.

Ainda de acordo com a corporação, o suspeito abordado confessou envolvimento com o tráfico de drogas.

Ele foi levado para a Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. O segundo envolvido não havia sido localizado até o momento.

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