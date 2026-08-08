A Polícia Militar Ambiental apreendeu 26 munições calibre .28, uma embarcação e diversos materiais durante uma fiscalização realizada na sexta-feira (7), no Núcleo Serra do Mar, em Paraibuna.

A ocorrência aconteceu durante a Operação Impacto, após uma denúncia anônima apontar a possível prática de caça e pesca ilegal na região.

Segundo a Polícia Ambiental, durante a vistoria em uma propriedade indicada na denúncia, os agentes encontraram duas caixas com 20 munições intactas de calibre .28.