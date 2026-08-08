A Polícia Militar Ambiental apreendeu 26 munições calibre .28, uma embarcação e diversos materiais durante uma fiscalização realizada na sexta-feira (7), no Núcleo Serra do Mar, em Paraibuna.
A ocorrência aconteceu durante a Operação Impacto, após uma denúncia anônima apontar a possível prática de caça e pesca ilegal na região.
Segundo a Polícia Ambiental, durante a vistoria em uma propriedade indicada na denúncia, os agentes encontraram duas caixas com 20 munições intactas de calibre .28.
No decorrer da fiscalização, os policiais identificaram uma embarcação e afirmam que o condutor tentou fugir ao perceber a aproximação da equipe. Durante o acompanhamento pela represa, ele teria desobedecido às ordens de parada e dispensado objetos na água.
Ainda conforme a corporação, os agentes visualizaram o descarte de materiais que aparentavam ser uma arma de fogo e feixes de palmito recém-extraídos.
Após a abordagem, foram encontradas outras seis munições calibre .28 dentro da embarcação, sendo três intactas e três já deflagradas. A fiscalização também constatou que o homem não possuía habilitação para conduzir a embarcação.
Ao todo, foram apreendidos 26 munições calibre .28, uma embarcação, um motor de popa Yamaha 65D, dois celulares, dois facões e uma rede de pesca.
Os envolvidos foram encaminhados ao Distrito Policial de Paraibuna. Segundo a Polícia Ambiental, a autoridade policial estabeleceu fiança de um salário mínimo para cada conduzido. Após o pagamento, eles foram liberados.
As medidas administrativas relacionadas às possíveis infrações ambientais também foram adotadas. O caso segue sob investigação para apurar eventuais crimes ambientais e a possível participação de outras pessoas.