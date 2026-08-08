Um motociclista ficou ferido após um acidente na avenida Deputado Benedito Matarazzo, na altura do Jardim Aquarius, região oeste de São José dos Campos, na manhã deste sábado (8).

A ocorrência foi registrada por volta das 10h55, nas proximidades de um supermercado. O acidente provocou lentidão no trecho enquanto a vítima permanecia caída na faixa central da avenida, aguardando atendimento.

De acordo com as primeiras informações apuradas no local, o motociclista estava aparentemente lúcido e consciente.