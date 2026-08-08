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ACIDENTE

SJC: Motociclista fica ferido em acidente em frente ao Carrefour

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente em frente ao Carrefour
Acidente em frente ao Carrefour

Um motociclista ficou ferido após um acidente na avenida Deputado Benedito Matarazzo, na altura do Jardim Aquarius, região oeste de São José dos Campos, na manhã deste sábado (8).

A ocorrência foi registrada por volta das 10h55, nas proximidades de um supermercado. O acidente provocou lentidão no trecho enquanto a vítima permanecia caída na faixa central da avenida, aguardando atendimento.

De acordo com as primeiras informações apuradas no local, o motociclista estava aparentemente lúcido e consciente.

Até o momento, não há confirmação sobre a dinâmica do acidente nem informações detalhadas sobre o estado de saúde da vítima.

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