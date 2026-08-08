Uma frente fria deve provocar uma mudança brusca no tempo no Vale do Paraíba e Litoral Norte a partir do fim da tarde e da noite deste domingo (9). Depois de temperaturas que podem chegar aos 30°C ou 31°C, os termômetros devem despencar nos próximos dias, com máximas próximas dos 20°C na terça-feira (11).
A previsão é do meteorologista e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Gustavo Escobar. Segundo ele, a passagem do sistema também deve aumentar a instabilidade, principalmente no Litoral Norte, onde há previsão de chuva persistente e possibilidade de volumes mais elevados e rajadas de vento.
A mudança mais significativa será percebida nas temperaturas máximas. Neste domingo, antes da entrada do ar mais frio, cidades do Vale do Paraíba ainda poderão registrar entre 30°C e 31°C. Já na terça-feira, a máxima prevista fica perto dos 20°C.
Com isso, a diferença pode chegar a 10°C ou 11°C em aproximadamente dois dias.
Sábado já tem mudança no tempo
Antes mesmo da chegada da frente fria, este sábado (8) apresenta condições de instabilidade em diferentes pontos da região.
De acordo com Escobar, houve uma mudança em relação à previsão divulgada anteriormente. A presença de um cavado na troposfera média, associada ao ar úmido e instável que ainda atua sobre o leste do estado de São Paulo, aumentou as condições para ocorrência de chuva.
No interior do Vale do Paraíba, a tendência é de chuva predominantemente fraca, mas alguns pontos podem registrar precipitação de maior intensidade. Entre as áreas mencionadas pelo meteorologista estão setores entre a capital paulista e Taubaté, além da Serra da Mantiqueira.
No Litoral Norte e em outras áreas do leste paulista, a atmosfera permanece bastante instável.
Segunda-feira exige atenção no Litoral Norte
Com a atuação da frente fria, a segunda-feira (10) deve ser marcada por condições mais adversas principalmente no Litoral Norte.
A previsão indica chuva persistente na faixa litorânea, com possibilidade de períodos de maior intensidade e ocorrência de rajadas de vento. No Vale do Paraíba, a entrada do ar mais frio começa a derrubar as temperaturas.
Na terça-feira (11), o frio deve ficar ainda mais evidente, com máximas próximas dos 20°C em cidades do Vale.
O que é um cavado?
Na meteorologia, um cavado é uma região alongada da atmosfera onde a pressão é relativamente mais baixa em comparação às áreas próximas.
Quando esse sistema atua em níveis médios da atmosfera e encontra um ambiente com bastante umidade, pode favorecer o movimento ascendente do ar, aumentar a formação de nuvens e reforçar as condições de instabilidade e chuva.