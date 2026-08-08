Uma frente fria deve provocar uma mudança brusca no tempo no Vale do Paraíba e Litoral Norte a partir do fim da tarde e da noite deste domingo (9). Depois de temperaturas que podem chegar aos 30°C ou 31°C, os termômetros devem despencar nos próximos dias, com máximas próximas dos 20°C na terça-feira (11).

A previsão é do meteorologista e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Gustavo Escobar. Segundo ele, a passagem do sistema também deve aumentar a instabilidade, principalmente no Litoral Norte, onde há previsão de chuva persistente e possibilidade de volumes mais elevados e rajadas de vento.

A mudança mais significativa será percebida nas temperaturas máximas. Neste domingo, antes da entrada do ar mais frio, cidades do Vale do Paraíba ainda poderão registrar entre 30°C e 31°C. Já na terça-feira, a máxima prevista fica perto dos 20°C.