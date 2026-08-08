Dois acidentes foram registrados na manhã deste sábado (8) na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté. As ocorrências aconteceram em um intervalo de 17 minutos, nos quilômetros 109 e 107 da pista sentido São Paulo.
O primeiro acidente foi comunicado à concessionária às 8h43, no km 109. Segundo a Motiva RioSP, um carro utilizado na escolta de carga bateu na traseira de um caminhão e acabou ficando parcialmente sob o veículo de carga. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.
Equipes da concessionária foram acionadas para sinalizar a área, proteger o trecho e orientar os motoristas.
Pouco depois, às 9h, um segundo acidente foi registrado no km 107, também no sentido São Paulo. A colisão envolveu dois automóveis e deixou três pessoas feridas.
De acordo com as informações iniciais, duas vítimas sofreram ferimentos leves e uma teve ferimentos classificados como moderados.
As duas ocorrências foram atendidas e os veículos retirados das faixas de rolamento. Até o momento, não há registro de congestionamento provocado pelos acidentes.
Apesar da proximidade entre os pontos e os horários, não há indicação de que as ocorrências tenham relação entre si.