Dois acidentes foram registrados na manhã deste sábado (8) na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté. As ocorrências aconteceram em um intervalo de 17 minutos, nos quilômetros 109 e 107 da pista sentido São Paulo.

O primeiro acidente foi comunicado à concessionária às 8h43, no km 109. Segundo a Motiva RioSP, um carro utilizado na escolta de carga bateu na traseira de um caminhão e acabou ficando parcialmente sob o veículo de carga. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Equipes da concessionária foram acionadas para sinalizar a área, proteger o trecho e orientar os motoristas.