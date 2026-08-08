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ACIDENTE

Dois acidentes em intervalo de 17 minutos na Dutra, em Taubaté

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente na Dutra
Acidente na Dutra

Dois acidentes foram registrados na manhã deste sábado (8) na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté. As ocorrências aconteceram em um intervalo de 17 minutos, nos quilômetros 109 e 107 da pista sentido São Paulo.

O primeiro acidente foi comunicado à concessionária às 8h43, no km 109. Segundo a Motiva RioSP, um carro utilizado na escolta de carga bateu na traseira de um caminhão e acabou ficando parcialmente sob o veículo de carga. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Equipes da concessionária foram acionadas para sinalizar a área, proteger o trecho e orientar os motoristas.

Pouco depois, às 9h, um segundo acidente foi registrado no km 107, também no sentido São Paulo. A colisão envolveu dois automóveis e deixou três pessoas feridas.

De acordo com as informações iniciais, duas vítimas sofreram ferimentos leves e uma teve ferimentos classificados como moderados.

As duas ocorrências foram atendidas e os veículos retirados das faixas de rolamento. Até o momento, não há registro de congestionamento provocado pelos acidentes.

Apesar da proximidade entre os pontos e os horários, não há indicação de que as ocorrências tenham relação entre si.

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