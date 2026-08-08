Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (7) com mais de 5 quilos de cocaína no bairro Cruzeiro do Sul, na zona sul de São José dos Campos.

Segundo a PM, por volta das 21h, uma equipe do Comando Força Patrulha realizava patrulhamento quando avistou um VW Gol branco saindo de uma via. Ao notar a presença policial, o motorista teria tentado esconder o rosto, o que chamou a atenção dos agentes e motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram uma quantia em dinheiro. Na vistoria do carro, foi localizada uma sacola plástica com diversas embalagens contendo uma substância semelhante à cocaína.