Um homem foi preso por violência doméstica na madrugada deste sábado (8), em São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 3h30, após acionamento via Copom. No local, os policiais conversaram com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro durante uma discussão motivada por ciúmes.

De acordo com o relato, o homem teria desferido um soco no rosto da mulher.