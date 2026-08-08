09 de agosto de 2026
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AGRESSÃO

Homem é preso após socar a companheira em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem foi preso por agredir a namorada
Homem foi preso por agredir a namorada

Um homem foi preso por violência doméstica na madrugada deste sábado (8), em São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 3h30, após acionamento via Copom. No local, os policiais conversaram com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro durante uma discussão motivada por ciúmes.

De acordo com o relato, o homem teria desferido um soco no rosto da mulher.

As partes foram encaminhadas à ddm (Delegacia de Defesa da Mulher). Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão do suspeito, que permaneceu à disposição da Justiça.

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