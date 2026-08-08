Um homem foi preso por violência doméstica na madrugada deste sábado (8), em São José dos Campos.
Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 3h30, após acionamento via Copom. No local, os policiais conversaram com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro durante uma discussão motivada por ciúmes.
De acordo com o relato, o homem teria desferido um soco no rosto da mulher.
As partes foram encaminhadas à ddm (Delegacia de Defesa da Mulher). Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão do suspeito, que permaneceu à disposição da Justiça.