Um homem procurado pela Justiça foi preso na noite de sexta-feira (7), no bairro Anhembi, em São José dos Campos. A identificação ocorreu após consulta ao sistema de reconhecimento facial do programa Muralha Paulista.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 20h30, uma equipe em patrulhamento abordou dois homens que manuseavam um recipiente com objetos semelhantes a joias. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Questionados, os dois afirmaram que haviam achado os objetos no lixo. Depois, os policiais constataram que se tratavam de bijuterias quebradas.