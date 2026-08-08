Um homem procurado pela Justiça foi preso na noite de sexta-feira (7), no bairro Anhembi, em São José dos Campos. A identificação ocorreu após consulta ao sistema de reconhecimento facial do programa Muralha Paulista.
Segundo a Polícia Militar, por volta das 20h30, uma equipe em patrulhamento abordou dois homens que manuseavam um recipiente com objetos semelhantes a joias. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.
Questionados, os dois afirmaram que haviam achado os objetos no lixo. Depois, os policiais constataram que se tratavam de bijuterias quebradas.
Durante a identificação, um dos abordados teria fornecido dados falsos. A equipe utilizou o sistema de reconhecimento facial e confirmou a verdadeira identidade do homem.
Na consulta, os policiais verificaram que havia contra ele um mandado de prisão pelos crimes de furto e roubo, previstos nos artigos 155 e 157 do Código Penal. A pena informada é de quatro anos em regime fechado.
O homem foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu preso à disposição da Justiça.