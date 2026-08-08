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ESTUPRO

Procurado por estupro é preso pela PM na zona sul de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem é preso por estupro
Homem é preso por estupro

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (7), na zona sul de São José dos Campos.

Segundo a PM, por volta das 18h50, uma equipe que realizava patrulhamento recebeu informações sobre um indivíduo com mandado de prisão em aberto e o possível endereço onde ele poderia ser encontrado.

Os policiais foram até o local indicado e localizaram o suspeito na área externa de uma residência. Após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar, foi confirmada a existência de um mandado de prisão relacionado ao artigo 213 do Código Penal, que trata do crime de estupro.

O homem foi levado para a Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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