Um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro foi preso pela Polícia Militar na noite de sexta-feira (7), na zona sul de São José dos Campos.

Segundo a PM, por volta das 18h50, uma equipe que realizava patrulhamento recebeu informações sobre um indivíduo com mandado de prisão em aberto e o possível endereço onde ele poderia ser encontrado.

Os policiais foram até o local indicado e localizaram o suspeito na área externa de uma residência. Após consulta ao Centro de Operações da Polícia Militar, foi confirmada a existência de um mandado de prisão relacionado ao artigo 213 do Código Penal, que trata do crime de estupro.