Um motorista de guincho morreu após ser atropelado por uma carreta na noite de sexta-feira (7), na Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Caçapava. O acidente aconteceu na altura do km 111, no sentido leste.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária, o motorista de um caminhão VW Delivery seguia pela rodovia transportando uma motocicleta e dois automóveis. Após um problema na carretinha que levava um dos veículos, ele parou no acostamento para verificar a situação.

Ainda segundo o registro da concessionária, uma carreta Scania que seguia pelo mesmo sentido acabou atingindo a lateral esquerda do guincho e, na sequência, atropelou o motorista, que tentava realizar um reparo provisório para continuar a viagem.