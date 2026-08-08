Um motorista de guincho morreu após ser atropelado por uma carreta na noite de sexta-feira (7), na Rodovia Carvalho Pinto (SP-070), em Caçapava. O acidente aconteceu na altura do km 111, no sentido leste.
De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária, o motorista de um caminhão VW Delivery seguia pela rodovia transportando uma motocicleta e dois automóveis. Após um problema na carretinha que levava um dos veículos, ele parou no acostamento para verificar a situação.
Ainda segundo o registro da concessionária, uma carreta Scania que seguia pelo mesmo sentido acabou atingindo a lateral esquerda do guincho e, na sequência, atropelou o motorista, que tentava realizar um reparo provisório para continuar a viagem.
A vítima morreu no local. O acidente foi posteriormente classificado como choque com veículo estacionado seguido de atropelamento.
Equipes de atendimento, Polícia Técnica e funerária foram mobilizadas. A remoção do corpo ocorreu por volta das 23h06.
A ocorrência provocou bloqueio do acostamento e da faixa 2 no sentido leste entre 18h54 de sexta-feira e 0h04 de sábado (8). Houve cerca de um quilômetro de congestionamento no trecho.
O motorista da carreta não ficou ferido. O veículo foi liberado e seguiu viagem pouco depois da meia-noite. O caminhão-guincho também deixou o local após o reparo da carretinha e a chegada de um motorista reserva.
A dinâmica completa do acidente deverá ser analisada pelas autoridades responsáveis.