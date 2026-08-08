Um acidente registrado na noite de sexta-feira (7) deixou um homem morto e outras oito pessoas feridas na Rodovia Paulo Virgínio (SP-171), na altura do km 20, em Guaratinguetá.
O Samu foi acionado por volta das 19h02 e enviou uma Unidade de Suporte Avançado e uma ambulância de suporte básico para o atendimento. O Corpo de Bombeiros também mobilizou equipes de Guaratinguetá e Aparecida.
As informações iniciais divergem sobre a quantidade de veículos envolvidos. O Corpo de Bombeiros informou que dois automóveis participaram da colisão, enquanto o Samu apontou o envolvimento de três veículos.
Ao todo, nove pessoas foram atendidas. Um homem morreu no local. Outras quatro vítimas receberam classificação amarela, indicando necessidade de atendimento com maior prioridade, e quatro apresentavam ferimentos considerados leves.
Quatro feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e outros quatro pelo Samu. Todos foram encaminhados para a UPA de Guaratinguetá.
Até o primeiro balanço da ocorrência, não haviam sido divulgadas a identidade da vítima fatal, as idades dos feridos ou as circunstâncias que provocaram o acidente. As equipes permaneciam no local para atendimento da ocorrência e segurança da via.