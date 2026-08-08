Um motociclista de 46 anos foi encontrado morto no acostamento da Rodovia dos Tamoios (SP-099), na região de Jambeiro, na noite de sexta-feira (7).
Adriano Alves da Costa estava caído a poucos metros de uma motocicleta tombada. A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita decorrente de acidente de trânsito e requisitou perícia para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a um acidente com vítima fatal. Um funcionário da concessionária responsável pela Rodovia dos Tamoios relatou ter encontrado uma Honda CBX 250 Twister vermelha caída no acostamento e, nas proximidades, um homem caído no solo.
Uma equipe médica da concessionária esteve no local e constatou a morte.
Motociclista não portava documentos
Ainda de acordo com o registro policial, Adriano não estava com documentos pessoais no momento em que foi encontrado. Os policiais consultaram os dados da motocicleta para tentar identificar o condutor e localizar familiares.
Com apoio do policiamento territorial de Paraibuna, os agentes conseguiram chegar até familiares da vítima. A irmã de Adriano compareceu ao local e realizou o reconhecimento do corpo.
Adriano Alves da Costa nasceu em maio de 1980 e tinha 46 anos.
Após os procedimentos policiais, a motocicleta e os pertences da vítima ficaram sob responsabilidade da família.
Em qual ponto da Tamoios ocorreu o caso?
O boletim de ocorrência apresenta uma divergência interna em relação ao ponto exato da Rodovia dos Tamoios onde o motociclista foi encontrado.
No campo destinado ao endereço da ocorrência, o documento indica o km 19+900 da SP-099, na pista norte, na região de Capivari, em Jambeiro.
Durante o atendimento, os policiais também encontraram uma calota de caminhão e fragmentos de madeira na pista. O boletim, porém, não aponta relação entre esses objetos e a morte do motociclista.
A perícia foi requisitada para analisar as circunstâncias da ocorrência e ajudar a esclarecer como Adriano morreu. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.