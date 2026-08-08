Um motociclista de 46 anos foi encontrado morto no acostamento da Rodovia dos Tamoios (SP-099), na região de Jambeiro, na noite de sexta-feira (7).



Adriano Alves da Costa estava caído a poucos metros de uma motocicleta tombada. A Polícia Civil registrou o caso como morte suspeita decorrente de acidente de trânsito e requisitou perícia para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender a um acidente com vítima fatal. Um funcionário da concessionária responsável pela Rodovia dos Tamoios relatou ter encontrado uma Honda CBX 250 Twister vermelha caída no acostamento e, nas proximidades, um homem caído no solo.