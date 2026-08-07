Uma “casa bomba” do tráfico em São José dos Campos armazenava mais de 80 mil porções de drogas prontas para venda, segundo a Polícia Civil. O imóvel, localizado no bairro Majestic, também escondia mais de 86 quilos de entorpecentes e equipamentos usados no preparo e na embalagem das drogas.

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A apreensão ocorreu nesta quarta-feira (6), durante uma operação da 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), da Deic de São José dos Campos. Segundo a polícia, o material representava um prejuízo estimado em R$ 2 milhões ao crime organizado.