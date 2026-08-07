Uma “casa bomba” do tráfico em São José dos Campos armazenava mais de 80 mil porções de drogas prontas para venda, segundo a Polícia Civil. O imóvel, localizado no bairro Majestic, também escondia mais de 86 quilos de entorpecentes e equipamentos usados no preparo e na embalagem das drogas.
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A apreensão ocorreu nesta quarta-feira (6), durante uma operação da 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), da Deic de São José dos Campos. Segundo a polícia, o material representava um prejuízo estimado em R$ 2 milhões ao crime organizado.
Ninguém foi preso durante a ação.
Polícia encontra centro de distribuição
O imóvel era utilizado como uma espécie de centro de armazenamento, fracionamento e distribuição de drogas, de acordo com a investigação.
A operação foi realizada durante apurações contra o tráfico nas regiões leste e sul de São José dos Campos. Quando perceberam a aproximação dos policiais, os suspeitos que estavam na casa fugiram e não foram encontrados.
Durante as buscas, os agentes localizaram uma grande quantidade de entorpecentes já preparada para comercialização.
Ao todo, foram apreendidos 86,075 quilos de drogas, sendo 80.600 porções prontas para venda.
O que a polícia apreendeu
A maior parte do material era cocaína. Segundo a Polícia Civil, foram encontrados:
73 kg de cocaína, distribuídos em 70.600 porções;
8,1 kg de crack, divididos em 6 mil porções;
4 kg de maconha tipo “spice”, em 4 mil porções;
975 gramas de maconha;
30 mil eppendorfs vazios, utilizados para acondicionamento;
duas balanças de precisão;
um liquidificador;
uma peneira;
materiais utilizados para embalagem;
um aparelho celular;
um cartão bancário.
As 70.600 porções de cocaína estavam acondicionadas em diferentes tipos de embalagem: 22 mil eppendorfs cinza, 43 mil papelotes e 5.600 eppendorfs coloridos.
Somadas às 6 mil porções de crack e às 4 mil de “spice”, as drogas já fracionadas chegavam a 80.600 unidades prontas para comercialização.
Prejuízo de R$ 2 milhões ao crime organizado
A Polícia Civil estima que a apreensão tenha provocado um prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões à organização criminosa responsável pelas drogas.
Além de retirar uma grande quantidade de entorpecentes de circulação, a operação atingiu a estrutura logística do tráfico, já que o imóvel era utilizado para armazenar, preparar, embalar e abastecer pontos de venda.
A localização da “casa bomba” também pode ajudar os investigadores a identificar outros integrantes envolvidos na distribuição dos entorpecentes.
Suspeitos fugiram
Os policiais chegaram ao imóvel durante a investigação, mas os suspeitos conseguiram fugir antes da entrada das equipes.
Ninguém foi preso.
A Polícia Civil continua as investigações para identificar e localizar os responsáveis pelo imóvel e pelas drogas apreendidas.
O material recolhido foi encaminhado para os procedimentos de perícia e investigação.