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TRAGÉDIA

Frentista morre em acidente trágico após sair do trabalho no Vale

Por Da Redação | São Bento do Sapucaí
| Tempo de leitura: 3 min
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Frentista morre em acidente trágico após sair do trabalho no Vale
Frentista morre em acidente trágico após sair do trabalho no Vale

O que deveria ser apenas o caminho de volta para casa terminou em uma tragédia. Um frentista morreu em um grave acidente poucos minutos depois de sair do trabalho, na noite desta última quinta-feira (6), na Rodovia Vereador Júlio da Silva, em São Bento do Sapucaí, no Vale do Paraíba.

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Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista havia acabado de deixar o posto de combustíveis onde trabalhava, às margens da rodovia, e seguia no sentido Sapucaí-Mirim quando foi atingido frontalmente por um Renault Captur.

De acordo com a Polícia Militar, imagens de câmeras de monitoramento indicam que o automóvel invadiu a contramão para realizar uma ultrapassagem em trecho onde a manobra era proibida. A motocicleta trafegava regularmente pela pista no momento da colisão.

Imagens registraram acidente

Toda a dinâmica do acidente foi registrada por câmeras de monitoramento e será utilizada na investigação da Polícia Civil.

Conforme o relato registrado no boletim de ocorrência, as imagens mostram o motociclista acessando a rodovia por um ponto sinalizado. Ele teria reduzido a velocidade, aguardado a passagem de outro veículo e, em seguida, entrado normalmente na pista.

Poucos metros depois, o Renault Captur apareceu no sentido contrário e teria ocupado a faixa destinada ao tráfego oposto para fazer uma ultrapassagem.

Na sequência, ocorreu a colisão frontal entre o carro e a motocicleta.

Frentista morreu no local

O impacto foi violento. Equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência, mas o motociclista morreu ainda no local.

A Polícia Científica realizou a perícia na rodovia. Os peritos analisaram a posição dos veículos, os danos provocados pela batida e as marcas deixadas no pavimento.

Depois da conclusão dos trabalhos periciais, os veículos foram liberados.

Motorista teria feito ultrapassagem proibida

Segundo o policial militar responsável pela ocorrência, as imagens analisadas indicam que o Renault Captur realizou uma ultrapassagem sobre faixa longitudinal contínua, sinalização que proíbe a manobra.

O Código de Trânsito Brasileiro considera gravíssima a ultrapassagem pela contramão em trecho com linha contínua. A infração prevê multa multiplicada por cinco.

A eventual responsabilização criminal do motorista, porém, ainda depende da investigação. A Polícia Civil deverá analisar as imagens, os laudos periciais e os demais elementos reunidos no caso.

Polícia investiga dinâmica da batida

Outro ponto que será analisado pelos investigadores é o comportamento do Renault Captur depois da colisão.

Segundo o boletim de ocorrência, as imagens indicam que o veículo continuou em movimento por alguns metros após o impacto, sem demonstrar uma frenagem imediata.

Essa informação será confrontada com os vestígios encontrados na rodovia para ajudar os peritos a reconstruir a dinâmica do acidente.

Entre os pontos que podem ser esclarecidos estão o ponto exato da colisão, a velocidade dos veículos e o tempo de reação do motorista.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente e definir eventuais responsabilidades.

Tragédia após fim do expediente

A vítima havia acabado de encerrar o expediente no posto de combustíveis quando deixou o local de trabalho e entrou na rodovia.

A poucos metros dali, segundo a investigação inicial, ocorreu a colisão que terminou com a morte do motociclista.

O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.

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