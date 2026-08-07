O que deveria ser apenas o caminho de volta para casa terminou em uma tragédia. Um frentista morreu em um grave acidente poucos minutos depois de sair do trabalho, na noite desta última quinta-feira (6), na Rodovia Vereador Júlio da Silva, em São Bento do Sapucaí, no Vale do Paraíba.

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Segundo o boletim de ocorrência, o motociclista havia acabado de deixar o posto de combustíveis onde trabalhava, às margens da rodovia, e seguia no sentido Sapucaí-Mirim quando foi atingido frontalmente por um Renault Captur.