Uma mulher foi levada à delegacia após se envolver em uma confusão com uma servidora da Câmara Municipal de Taubaté no fim da tarde desta sexta-feira (7). Segundo a Prefeitura, durante a ocorrência, ela teria resistido à abordagem e agredido uma agente da Guarda Civil Municipal.

De acordo com nota divulgada pela administração municipal, a Guarda Civil foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento e troca de ofensas envolvendo a mulher e uma servidora da Câmara.

Quando chegaram ao local, os agentes abordaram a envolvida e decidiram conduzi-la à delegacia para o registro da ocorrência.