Uma mulher foi levada à delegacia após se envolver em uma confusão com uma servidora da Câmara Municipal de Taubaté no fim da tarde desta sexta-feira (7). Segundo a Prefeitura, durante a ocorrência, ela teria resistido à abordagem e agredido uma agente da Guarda Civil Municipal.
De acordo com nota divulgada pela administração municipal, a Guarda Civil foi acionada para atender uma ocorrência de desentendimento e troca de ofensas envolvendo a mulher e uma servidora da Câmara.
Quando chegaram ao local, os agentes abordaram a envolvida e decidiram conduzi-la à delegacia para o registro da ocorrência.
Ainda conforme a Prefeitura, durante a condução, a mulher apresentou resistência à ação dos agentes e agrediu uma das guardas municipais. Diante da situação, a equipe interveio para conter a resistência e conseguir levar a mulher até a viatura.
A ocorrência foi apresentada na delegacia e, até o momento da divulgação da nota, permanecia em atendimento. Caberá à autoridade policial analisar o caso e definir as medidas a serem adotadas.
A Prefeitura não informou se a guarda agredida sofreu ferimentos nem detalhou o que teria provocado o desentendimento inicial na Câmara Municipal.