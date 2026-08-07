O motociclista Gladson Felipe Gomes de Souza, de 31 anos, morreu após sofrer um acidente na noite desta quinta-feira (6), na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Taubaté. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos. A passageira que estava na garupa também ficou ferida.

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O acidente aconteceu por volta das 23h, no km 2,1 da SP-123, na alça de acesso à Rodovia Oswaldo Cruz (SP-062). Até o momento, a investigação não aponta o envolvimento de outro veículo na ocorrência.

Como aconteceu o acidente