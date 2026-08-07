O motociclista Gladson Felipe Gomes de Souza, de 31 anos, morreu após sofrer um acidente na noite desta quinta-feira (6), na Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Taubaté. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos. A passageira que estava na garupa também ficou ferida.
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O acidente aconteceu por volta das 23h, no km 2,1 da SP-123, na alça de acesso à Rodovia Oswaldo Cruz (SP-062). Até o momento, a investigação não aponta o envolvimento de outro veículo na ocorrência.
Como aconteceu o acidente
Segundo o boletim de ocorrência, equipes da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para atender a ocorrência com vítimas. Quando chegaram ao local, encontraram policiais militares realizando os primeiros atendimentos e sinalizando a rodovia.
Uma Yamaha Factor YBR 125 K, de cor vermelha, estava caída sobre a pista.
Gladson foi encontrado próximo à motocicleta, com ferimentos graves. Ele recebeu atendimento e foi encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté, mas morreu posteriormente em decorrência dos ferimentos.
A mulher que estava na garupa foi localizada no canteiro lateral da rodovia. Ela apresentava escoriações e sinais aparentes de desorientação. A passageira também foi socorrida e levada ao hospital, onde permanecia sob cuidados médicos no momento do registro da ocorrência.
Polícia investiga o que causou acidente
A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Taubaté e será investigada pela Polícia Civil.
A perícia técnica foi solicitada para analisar o local e ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente. Também foi determinado o exame necroscópico de Gladson no IML (Instituto Médico Legal).
O boletim de ocorrência classifica o caso como um choque, mas não esclarece contra qual estrutura ou obstáculo a motocicleta teria colidido.
Até o momento, não há indicação de participação de outro veículo no acidente. As circunstâncias e as causas da queda ainda serão esclarecidas pela investigação e pelo trabalho da perícia.
Quem era Gladson
Gladson Felipe Gomes de Souza tinha 31 anos e morreu após o acidente ocorrido na noite de quinta-feira na SP-123, em Taubaté.
A morte do motociclista mobilizou equipes de resgate, Polícia Militar Rodoviária e Polícia Civil. O caso segue sob investigação para determinar exatamente o que provocou o acidente.