Quem busca uma oportunidade no serviço público tem até este domingo (9) para se inscrever no concurso da Prefeitura de Taubaté, que oferece 239 vagas em diferentes áreas e níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.765,13 a R$ 13.962,62, conforme o cargo.

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As inscrições são feitas pela internet, e as taxas variam de R$ 56 a R$ 116. O concurso reúne oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior.