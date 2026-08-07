Quem busca uma oportunidade no serviço público tem até este domingo (9) para se inscrever no concurso da Prefeitura de Taubaté, que oferece 239 vagas em diferentes áreas e níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.765,13 a R$ 13.962,62, conforme o cargo.
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As inscrições são feitas pela internet, e as taxas variam de R$ 56 a R$ 116. O concurso reúne oportunidades para candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior.
As provas objetivas estão previstas para o dia 27 de setembro.
Vagas e salários
O concurso foi dividido em seis editais, contemplando áreas administrativas, saúde, educação, segurança e serviços públicos.
Edital 1
São 42 vagas para os cargos de braçal (2), cuidador (1), eletricista (4), fiscal técnico de edificações (1), inspetor de alunos (20), operador de máquina – equipamento pesado (5), orientador social (1), técnico em farmácia (1), técnico em saúde bucal (1), técnico em segurança do trabalho (1), técnico de enfermagem (1), técnico de necrópsia (1), técnico de prótese dentária (1), técnico em saúde pública (1) e técnico de veterinária (1).
Edital 2
O segundo edital disponibiliza 30 vagas para guarda civil municipal 3ª classe.
Edital 3
São nove vagas para agente de controle de endemias (5) e agente comunitário de saúde (4).
Edital 4
O quarto edital reúne 28 vagas para médicos, distribuídas entre diferentes especialidades.
Edital 5
O quinto edital oferece 46 vagas para cargos de nível superior, incluindo analista de recursos humanos (2), analista técnico de ouvidoria (1), arquiteto (5), assessor técnico de controladoria (1), assistente social (2), dentista ESF/dentista especialista (4), enfermeiro (1), enfermeiro PSF (1), engenheiro de segurança do trabalho (1), executivo público contador (5), executivo público economista (5), executivo público gestor público (5), executivo público jurídico (5), farmacêutico (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico veterinário (1), nutricionista (2), psicólogo (1) e terapeuta ocupacional (1).
Edital 6
O sexto edital concentra 84 vagas para professores. As oportunidades são para professor de educação infantil (6), professor I (4), professor III – Arte (40), professor III – Educação Especial – Deficiência Intelectual (15), professor III – História (2), professor III – Matemática (3), professor III – Ensino Religioso (1), professor III – Teatro (1), professor III – Ciências (1), professor III – Educação Física (1), professor III – Língua Portuguesa (4), professor III – Geografia (1), professor III – Educação Especial – TEA – Deficiência Intelectual (3), professor III – Dança – Balé (1) e professor III de Artes Plásticas (1).
Prazo termina neste domingo
Os interessados devem ficar atentos ao prazo, já que as inscrições terminam neste domingo (9). A taxa depende do cargo escolhido e varia entre R$ 56 e R$ 116.
As provas objetivas estão programadas para 27 de setembro. Os candidatos devem consultar o edital correspondente ao cargo pretendido para verificar requisitos, conteúdo das provas, jornada de trabalho, remuneração e demais regras do concurso.
Serviço
Concurso da Prefeitura de Taubaté
Vagas: 239
Salários: de R$ 1.765,13 a R$ 13.962,62
Inscrições: até domingo (9)
Taxas: de R$ 56 a R$ 116
Prova objetiva: 27 de setembro
Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior