A Prefeitura de Jacareí inicia nesta segunda-feira (10) uma nova etapa do processo de atualização cadastral de imóveis, com visitas presenciais a locais onde imagens aéreas não foram suficientes para identificar possíveis divergências. A ação também contempla imóveis que estão em processo de regularização fundiária.
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Em Jacareí, o trabalho começa pelo Rio Comprido e deve avançar para imóveis localizados nas proximidades do bairro. A iniciativa faz parte do projeto de modernização e digitalização da gestão pública municipal, que prevê a atualização da base de dados territoriais.
Os agentes responsáveis pelas visitas estarão devidamente identificados com colete azul com o brasão do município e crachá oficial com QR Code. O código direcionará o morador para uma página informativa no site da Prefeitura, com informações sobre o serviço e telefone oficial para esclarecimento de dúvidas.
Durante as abordagens, os cadastradores utilizarão aplicativos específicos para coletar e atualizar informações dos imóveis. O trabalho poderá incluir vistorias, registro de fotografias e aplicação de questionários, conforme a necessidade de cada local.
A empresa responsável pela execução do serviço é a Geopixel.
Prefeitura pede colaboração dos moradores
Segundo o secretário de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Rogério Costa Manso, a participação dos moradores é importante para que o município consiga atualizar as informações.
“É um momento do nosso processo de atualização cadastral em que a colaboração dos moradores faz toda a diferença. A partir de dados atualizados, o planejamento e a execução de serviços públicos se tornam mais precisos e eficientes”, afirmou.
A Prefeitura orienta os moradores a verificar a identificação dos profissionais antes de fornecer informações ou permitir a realização dos procedimentos no imóvel.
Atualização cadastral usa imagens aéreas
O projeto de atualização cadastral utiliza tecnologias como levantamento aerofotogramétrico digital de alta resolução. A etapa de visitas presenciais é realizada nos locais em que a análise das imagens não foi suficiente para esclarecer possíveis divergências ou em áreas que passam por regularização fundiária.
A proposta é criar um banco de dados geográfico integrado e atualizado, que poderá auxiliar o município no planejamento de diferentes áreas.
Segundo a Prefeitura, as informações poderão contribuir para análises relacionadas a tributação, saúde, educação, segurança pública e infraestrutura, além de melhorar o planejamento e a prestação de serviços à população.
O trabalho deve ser ampliado para outras regiões do município nas próximas etapas.