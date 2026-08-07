A Prefeitura de Jacareí inicia nesta segunda-feira (10) uma nova etapa do processo de atualização cadastral de imóveis, com visitas presenciais a locais onde imagens aéreas não foram suficientes para identificar possíveis divergências. A ação também contempla imóveis que estão em processo de regularização fundiária.

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Em Jacareí, o trabalho começa pelo Rio Comprido e deve avançar para imóveis localizados nas proximidades do bairro. A iniciativa faz parte do projeto de modernização e digitalização da gestão pública municipal, que prevê a atualização da base de dados territoriais.