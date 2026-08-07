A Operação Casa Limpa chega à 30ª edição de 2026 neste sábado (8) com uma nova ação de combate à dengue. A força-tarefa vai recolher objetos que podem acumular água e se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Em São José dos Campos, os caminhões vão circular pelos bairros Parque Industrial, Jardim Azaléia e Palmeiras de São José, na região sul. A operação será realizada das 7h às 12h, e os moradores devem deixar em frente às residências os materiais que possam servir de criadouro.
Entre os itens que serão recolhidos estão latas, potes, pneus, garrafas, lonas, vasos sanitários, baldes, tambores, piscinas desmontáveis e outros recipientes que possam acumular água.
Móveis, madeiras e restos de materiais de construção não serão recolhidos pela operação. Esses itens devem ser levados pelos moradores aos Pontos de Entrega Voluntária (PEVs).
Casa Limpa já recolheu 19 toneladas
Nas 29 edições realizadas neste ano, a Operação Casa Limpa já recolheu aproximadamente 19 toneladas de materiais que acumulam água. A iniciativa integra as ações da Prefeitura para reduzir a proliferação do mosquito da dengue.
Os indicadores de infestação também apresentam queda. Na terceira Avaliação de Densidade Larvária (ADL) de 2026, o índice breteau chegou a 0,8. O indicador havia caído de 1,2 para 1,0 entre janeiro e maio e agora apresenta nova redução.
O índice breteau mede a presença de larvas do mosquito em recipientes que podem conter água parada. Segundo a Prefeitura, a redução indica resultado positivo das medidas de prevenção e controle adotadas no município.
Prefeitura mantém ações contra a dengue
Mesmo com a queda dos indicadores e a chegada do inverno, o combate ao Aedes aegypti continua. A Prefeitura afirma que avalia os dados de cada região para direcionar e ajustar as estratégias de controle.
Além das ações da Operação Casa Limpa, o município utiliza ovitrampas, drones, carro antidengue e tablets pelos Agentes de Combate às Endemias (ACEs).
A orientação aos moradores é evitar recipientes que possam acumular água, não utilizar pratinhos sob vasos de plantas e manter reservatórios e caixas-d'água devidamente tampados.
Os agentes da Prefeitura atuam uniformizados e com crachá. Os registros funcionais podem ser consultados pela internet, por meio do nome ou da matrícula do profissional. A população é orientada a permitir a entrada dos agentes nos imóveis para a verificação de possíveis criadouros.
Como denunciar possíveis focos
Ao identificar um possível foco do mosquito, o morador pode entrar em contato com a Central 156, por telefone, site ou aplicativo, para comunicar a situação às equipes responsáveis.
A participação dos moradores é considerada fundamental para evitar a formação de criadouros e manter os indicadores de infestação sob controle.