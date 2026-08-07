A Operação Casa Limpa chega à 30ª edição de 2026 neste sábado (8) com uma nova ação de combate à dengue. A força-tarefa vai recolher objetos que podem acumular água e se transformar em criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

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Em São José dos Campos, os caminhões vão circular pelos bairros Parque Industrial, Jardim Azaléia e Palmeiras de São José, na região sul. A operação será realizada das 7h às 12h, e os moradores devem deixar em frente às residências os materiais que possam servir de criadouro.