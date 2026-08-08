O PAT abre a segunda-feira (10) com 854 vagas de emprego disponíveis em diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam candidatos com diversos níveis de escolaridade e experiência profissional, incluindo vagas exclusivas para PCD (pessoas com deficiência).
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Em São José dos Campos, o destaque entre as oportunidades é a função de operador de telemarketing, com 250 vagas, sendo 50 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Também há oportunidades para montador instalador de acessórios (60), pedreiro (53), entrevistador de campo (50), atendente de lanchonete (50), vendedor interno (42), serralheiro (30), auxiliar de limpeza (28) e encanador (25).
A relação completa das vagas, além dos requisitos exigidos para cada função, está disponível no site da Prefeitura de São José dos Campos. Como a lista é atualizada diariamente, os candidatos devem consultar as oportunidades antes de procurar atendimento presencial.
Como se candidatar às vagas do PAT
O PAT de São José dos Campos fica na Praça Afonso Pena, 175, no centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os serviços oferecidos são gratuitos tanto para trabalhadores quanto para empregadores.
As vagas são atualizadas diariamente no site da Prefeitura, a partir das 18h. Antes de ir ao posto, o candidato deve conferir se atende aos requisitos da oportunidade escolhida.
Quem tiver o perfil solicitado deve comparecer ao PAT com a Carteira de Trabalho, que pode ser digital ou física, e um documento de identificação. Também é recomendável levar um currículo atualizado, caso esteja disponível.
Vagas podem mudar
Como as oportunidades são preenchidas ao longo dos dias, a quantidade de vagas pode sofrer alterações. Por isso, a orientação é consultar a relação mais recente antes de comparecer ao PAT.