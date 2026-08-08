O PAT abre a segunda-feira (10) com 854 vagas de emprego disponíveis em diferentes áreas de atuação. As oportunidades contemplam candidatos com diversos níveis de escolaridade e experiência profissional, incluindo vagas exclusivas para PCD (pessoas com deficiência).

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Em São José dos Campos, o destaque entre as oportunidades é a função de operador de telemarketing, com 250 vagas, sendo 50 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Também há oportunidades para montador instalador de acessórios (60), pedreiro (53), entrevistador de campo (50), atendente de lanchonete (50), vendedor interno (42), serralheiro (30), auxiliar de limpeza (28) e encanador (25).