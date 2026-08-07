Fernando Machado dos Santos morreu aos 43 anos nesta última quarta-feira (5), em Jacareí. O sepultamento aconteceu na quinta (6), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.
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Fernandinho, como era chamado carinhosamente, deixou os familiares e, especialmente, os pais, de luto. Nas redes sociais muita gente enviou mensagens na tentativa de conformtar.
Fernanda Alberigi foi uma delas. "Meus sentimentos à Sônia e a ao Sérgio e a todos os familiares nesse momento... Que Deus conforte e console o coração de todos os familiares", disse.
Vilma Santos também não escondeu a tristeza. "Você está descansando nos braços de Deus! Fernandinho!!A vocês, Sérgio e Sônia, sintam-se fortemente abraçados e eu tenho certeza que Deus irá confortá-los", disse.