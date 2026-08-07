Fernando Machado dos Santos morreu aos 43 anos nesta última quarta-feira (5), em Jacareí. O sepultamento aconteceu na quinta (6), no Cemitério Campo da Saudade, no bairro Avareí.

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Fernandinho, como era chamado carinhosamente, deixou os familiares e, especialmente, os pais, de luto. Nas redes sociais muita gente enviou mensagens na tentativa de conformtar.