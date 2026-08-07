O risco de transtornos generalizados diminuiu após a passagem do ciclone bomba, mas a Defesa Civil de São Paulo alerta que a atmosfera ainda está instável e pode provocar tempestades isoladas nas próximas horas e ao longo deste sábado (8). O Gabinete de Crise permanece mobilizado para acompanhar a evolução das condições meteorológicas.
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Em São Paulo (SP), os modelos meteorológicos mais recentes não apontam mais risco de transtornos generalizados para o Litoral e a Grande São Paulo. Apesar da redução do risco, a previsão ainda indica a possibilidade de eventos pontuais em diferentes áreas do estado.
Segundo a Defesa Civil, há registro de condições favoráveis à formação de tempestades em municípios como Ilha Comprida, Iguape e Cajati. Ao longo das próximas horas, novos núcleos de instabilidade podem surgir principalmente em cidades da faixa leste paulista.
Defesa Civil mantém monitoramento
A Defesa Civil informou que continua acompanhando as condições meteorológicas em tempo real. A mudança no cenário não significa o fim da possibilidade de temporais localizados, que podem ocorrer de forma rápida e atingir determinados municípios.
A orientação é que a população fique atenta aos alertas oficiais. Ao receber um aviso de tempestade, a recomendação é procurar um local seguro e evitar permanecer próximo a árvores, postes, estruturas metálicas e outras áreas de risco.
Ciclone bomba perdeu força?
O cenário meteorológico atual indica uma redução do risco de eventos generalizados associados ao sistema que atingiu o estado. No entanto, a instabilidade atmosférica ainda pode favorecer a formação de tempestades pontuais, principalmente na faixa leste de São Paulo.
Por isso, mesmo com a melhora das condições em regiões como o Litoral e a Grande São Paulo, a Defesa Civil mantém o acompanhamento e recomenda atenção aos avisos emitidos ao longo das próximas horas.