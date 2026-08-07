O risco de transtornos generalizados diminuiu após a passagem do ciclone bomba, mas a Defesa Civil de São Paulo alerta que a atmosfera ainda está instável e pode provocar tempestades isoladas nas próximas horas e ao longo deste sábado (8). O Gabinete de Crise permanece mobilizado para acompanhar a evolução das condições meteorológicas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em São Paulo (SP), os modelos meteorológicos mais recentes não apontam mais risco de transtornos generalizados para o Litoral e a Grande São Paulo. Apesar da redução do risco, a previsão ainda indica a possibilidade de eventos pontuais em diferentes áreas do estado.