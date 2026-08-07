O São José Futsal terá um confronto direto contra o Marreco pela última rodada da primeira fase da Liga Nacional de Futsal. No entanto, o jogo que seria nesse sábado (8), às 19h, precisou mudar. A partida foi remarcada para domingo (9), às 11h, após o time paranaense não conseguir realizar o voo por causa das condições climáticas.

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O jogo será disputado no Ginásio Altos de Santana, em São José dos Campos, e coloca frente a frente duas equipes que lutam para evitar o rebaixamento para a LNF Silver.

São José entra em rodada decisiva