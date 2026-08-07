O São José Futsal terá um confronto direto contra o Marreco pela última rodada da primeira fase da Liga Nacional de Futsal. No entanto, o jogo que seria nesse sábado (8), às 19h, precisou mudar. A partida foi remarcada para domingo (9), às 11h, após o time paranaense não conseguir realizar o voo por causa das condições climáticas.
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O jogo será disputado no Ginásio Altos de Santana, em São José dos Campos, e coloca frente a frente duas equipes que lutam para evitar o rebaixamento para a LNF Silver.
São José entra em rodada decisiva
O São José Futsal chegou à última rodada da primeira fase na 15ª colocação da tabela e precisa de um resultado positivo para tentar deixar a zona de rebaixamento.
A equipe joseense vem de uma derrota fora de casa, resultado que fez o time entrar na parte inferior da classificação. Agora, terá pela frente justamente o Marreco, adversário que também luta para escapar do rebaixamento.
O confronto ganhou importância porque os dois clubes apresentam campanhas semelhantes ao longo da competição.
São José e Marreco têm campanhas iguais
Até o momento, São José e Marreco somam duas vitórias, três empates e nove derrotas na Liga Nacional de Futsal.
O Marreco ocupa atualmente a 14ª colocação, enquanto o São José aparece em 15º lugar. A equipe paranaense está à frente pelo saldo de gols.
Com as duas equipes próximas na classificação, uma vitória na última rodada pode alterar a posição dos clubes e influenciar diretamente a luta contra o rebaixamento.
Partida foi remarcada por causa do clima
A Liga Nacional de Futsal alterou a data e o horário do confronto depois que a equipe do Marreco não conseguiu realizar o voo para São José devido às condições climáticas.
Diante da impossibilidade de deslocamento do time paranaense, a organização decidiu remarcar a partida.
O duelo será o último compromisso do São José Futsal na primeira fase da Liga Nacional de Futsal.
Luta contra o rebaixamento
Além da disputa pela posição na tabela, São José e Marreco entram em quadra com o objetivo de evitar o rebaixamento para a LNF Silver.
O resultado do confronto poderá ser determinante para a definição das últimas posições da primeira fase.