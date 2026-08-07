O músico Itamar Domingos Rosetto Begnini, conhecido como Tito Begnini, de 56 anos, foi encontrado morto na tarde de quinta-feira (6), dentro de casa. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio após a vítima ser localizada com um ferimento cortante na região frontal da cabeça.
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O caso aconteceu em Casca, no norte do Rio Grande do Sul. Segundo a investigação, um dos filhos do músico estava no imóvel quando o corpo foi encontrado. O homem, de 28 anos, foi levado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos e é tratado como suspeito.
Filho relatou discussão durante a madrugada
De acordo com o delegado Tiago Lopes de Albuquerque, responsável pela investigação, o filho contou aos policiais que havia discutido com o pai durante a madrugada.
O homem negou ter atingido Tito Begnini com uma faca. Ainda segundo o relato apresentado à polícia, ele afirmou que a morte teria ocorrido por causas naturais.
A versão será confrontada com os demais elementos da investigação. A Polícia Civil deve apurar a dinâmica da morte, as circunstâncias da discussão e a origem do ferimento encontrado na cabeça do músico.
Polícia vai investigar morte do músico
Um inquérito será instaurado para esclarecer as circunstâncias da morte. A investigação deverá reunir depoimentos e outros elementos que possam ajudar a determinar o que aconteceu dentro da residência.
Até o momento, o filho é tratado como suspeito, e a investigação ainda deverá esclarecer a responsabilidade pela morte.
Tito Begnini era músico e professor
Tito Begnini fazia parte do grupo musical Passiones e também trabalhava como professor de música.
Após a confirmação da morte, o grupo publicou manifestações nas redes sociais lamentando o falecimento do músico.
A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer a causa da morte e a participação de eventuais envolvidos.