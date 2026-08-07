O músico Itamar Domingos Rosetto Begnini, conhecido como Tito Begnini, de 56 anos, foi encontrado morto na tarde de quinta-feira (6), dentro de casa. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio após a vítima ser localizada com um ferimento cortante na região frontal da cabeça.

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O caso aconteceu em Casca, no norte do Rio Grande do Sul. Segundo a investigação, um dos filhos do músico estava no imóvel quando o corpo foi encontrado. O homem, de 28 anos, foi levado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos e é tratado como suspeito.

Filho relatou discussão durante a madrugada