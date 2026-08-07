Um homem matou a ex-esposa, Carolina Jasevicius Paiva Araújo, 33 anos, a facadas na frente dos dois filhos pequenos antes de cair do 15º andar de um prédio durante a madrugada desta sexta-feira (7). A mulher tinha uma medida protetiva contra ele devido a episódios anteriores de violência.
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O caso ocorreu no bairro do Belém, na zona leste de São Paulo. A polícia investiga a morte da mulher como feminicídio e apura as circunstâncias que antecederam o ataque.
Segundo as informações iniciais da ocorrência, o homem teria convencido a ex-esposa a encontrá-lo pessoalmente no apartamento onde aconteceu o crime, mesmo após a Justiça determinar medidas para protegê-la.
Durante o encontro, ele teria atacado a mulher com uma faca. Conforme os primeiros levantamentos, foram desferidos pelo menos dez golpes. Após o ataque, o homem caiu da janela do apartamento, localizado no 15º andar do prédio.
Filhos presenciaram o crime
Os dois filhos do casal estavam no imóvel no momento do ataque e, segundo testemunhas, presenciaram a agressão contra a mãe. Uma das crianças é autista.
A presença dos filhos no local é um dos pontos considerados pela investigação, que deverá buscar esclarecer a sequência dos acontecimentos e as circunstâncias que levaram ao encontro entre o casal.
Polícia apreende faca usada no ataque
Equipes de socorro foram acionadas, mas as mortes foram confirmadas ainda no local.
O apartamento foi isolado para a realização da perícia. A faca apontada como a arma utilizada no crime e outros objetos foram apreendidos e deverão passar por análise.
A investigação também deve reunir depoimentos de testemunhas e outros elementos para determinar a dinâmica do feminicídio e da queda do homem.
Mulher tinha medida protetiva
De acordo com as informações iniciais, a vítima havia conseguido uma medida protetiva contra o ex-companheiro por causa do comportamento violento dele.
Apesar da determinação judicial, o homem teria conseguido convencê-la a encontrá-lo no apartamento.
A polícia agora investiga como o encontro foi marcado, se houve descumprimento de outras determinações judiciais e quais foram as circunstâncias que antecederam o ataque. O caso foi registrado e segue sob investigação.