Um homem matou a ex-esposa, Carolina Jasevicius Paiva Araújo, 33 anos, a facadas na frente dos dois filhos pequenos antes de cair do 15º andar de um prédio durante a madrugada desta sexta-feira (7). A mulher tinha uma medida protetiva contra ele devido a episódios anteriores de violência.

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O caso ocorreu no bairro do Belém, na zona leste de São Paulo. A polícia investiga a morte da mulher como feminicídio e apura as circunstâncias que antecederam o ataque.