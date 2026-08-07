A Justiça de São Paulo manteve a condenação de um homem apontado como líder religioso por extorsão contra uma mulher que, segundo as investigações, enfrentava problemas de saúde e estava em situação de vulnerabilidade emocional. O caso envolveu pagamentos que chegaram a R$ 700 mil ao longo de nove meses.

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A decisão é da Justiça de Rio Claro, onde a 1ª Vara Criminal condenou o réu a 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado. A defesa havia pedido a absolvição por insuficiência de provas, mas o recurso foi rejeitado.