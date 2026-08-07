O novo Hospital Veterinário Municipal começa, nesta segunda-feira (10), os atendimentos gratuitos para vacinação antirrábica e microchipagem de cães e gatos. Os procedimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, sem necessidade de agendamento.
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A unidade fica na Rua Gisele Martins, 1031, no bairro Cidade Morumbi, região sul de São José dos Campos. Para vacinar o animal, o tutor deve apresentar a carteira de vacinação, documentos pessoais e comprovante de residência no município. A vacina é destinada a cães e gatos com 4 meses de idade ou mais.
Como funciona a vacinação e a microchipagem
A vacinação antirrábica será realizada gratuitamente no Hospital Veterinário Municipal. O tutor deve levar a carteira de vacinação do animal e apresentar os documentos exigidos no atendimento.
O serviço de microchipagem também será oferecido gratuitamente. O procedimento permite identificar o animal por meio de um dispositivo eletrônico que contém um código único e inalterável.
O microchip reúne informações de identificação e contato e pode facilitar a localização dos responsáveis em situações de perda. O sistema também é utilizado como ferramenta de identificação em ações relacionadas a abandono, maus-tratos e furtos de animais.
Os cães devem ser levados ao hospital com coleira e guia e acompanhados por um adulto. Para gatos, a orientação é utilizar caixas de transporte apropriadas.
Neste primeiro momento, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) continuará oferecendo vacinação antirrábica e microchipagem, nos mesmos dias e horários.
Hospital terá atendimento de urgência 24 horas
Além dos serviços que começam nesta segunda-feira, o Hospital Veterinário Municipal foi planejado para oferecer atendimento de maior complexidade.
A unidade terá plantão de urgência 24 horas, inclusive aos fins de semana e feriados. O hospital também deverá realizar consultas, exames laboratoriais e de imagem, cirurgias e internações para cães e gatos.
A estrutura foi projetada para atendimentos de baixa, média e alta complexidade. Entre as especialidades previstas estão ortopedia, oncologia, cardiologia e dermatologia.
O hospital também contará com equipamentos para exames como radiografia, ultrassonografia e ecocardiograma. A previsão é de que sejam realizados até 85 mil procedimentos por ano.
Quem poderá ser atendido
O atendimento será destinado a moradores de São José dos Campos que cumpram os critérios estabelecidos pelo município.
Para os procedimentos regulados, será necessária a apresentação do CRA (Cadastro de Regulação Ambulatorial). Os casos de urgência terão atendimento por porta aberta, com estabilização imediata.
A continuidade do tratamento no hospital será destinada aos tutores que atenderem aos requisitos definidos pela Prefeitura. Entre os públicos inicialmente previstos estão famílias inscritas no CadÚnico, protetores cadastrados, responsáveis por animais comunitários e pessoas que adotarem animais selecionados pelo CCZ.
Hospital Veterinário faz parte do plano de gestão
A implantação do Hospital Veterinário Municipal está prevista no Plano de Gestão 2025-2028.
O Termo de Referência foi concluído e a locação do prédio foi finalizada. O próximo passo será o lançamento do Edital de Chamamento Público para selecionar a Organização da Sociedade Civil (OSC) responsável pela gestão da unidade.
A previsão é que o hospital passe a concentrar serviços de atendimento veterinário, incluindo procedimentos de diferentes níveis de complexidade.
Atendimento terá integração com a Univap
A abertura do Hospital Veterinário Municipal não encerra o convênio mantido pela Prefeitura com a Univap (Universidade do Vale do Paraíba).
A instituição continuará realizando atendimentos conforme os critérios socioeconômicos estabelecidos no convênio. A proposta é que o hospital municipal e a universidade atuem de forma complementar.
Os casos poderão ser encaminhados entre os serviços de acordo com a demanda e os fluxos de atendimento definidos pela Secretaria de Saúde.
A integração busca organizar a utilização da rede e dar continuidade aos cuidados dos animais conforme os critérios de regulação.
Serviço começa nesta segunda-feira
Com o início da vacinação e da microchipagem, os tutores já poderão procurar o Hospital Veterinário Municipal sem agendamento.
Serviço: vacinação antirrábica e microchipagem
Dias: segunda a sexta-feira
Horário: das 8h30 às 16h
Endereço: Rua Gisele Martins, 1031, Cidade Morumbi
Público: cães e gatos
Vacinação: animais a partir de 4 meses
Agendamento: não é necessário