O novo Hospital Veterinário Municipal começa, nesta segunda-feira (10), os atendimentos gratuitos para vacinação antirrábica e microchipagem de cães e gatos. Os procedimentos serão realizados de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, sem necessidade de agendamento.

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A unidade fica na Rua Gisele Martins, 1031, no bairro Cidade Morumbi, região sul de São José dos Campos. Para vacinar o animal, o tutor deve apresentar a carteira de vacinação, documentos pessoais e comprovante de residência no município. A vacina é destinada a cães e gatos com 4 meses de idade ou mais.

Como funciona a vacinação e a microchipagem