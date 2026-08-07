08 de agosto de 2026
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Adeus Cesar de Matos, 60 anos; veja obituário da Urbam em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Pixabay
Adeus Cesar de Matos, 60 anos; veja obituário da Urbam em SJC
Adeus Cesar de Matos, 60 anos; veja obituário da Urbam em SJC

Idade: 60
Data de falecimento: 07/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES/SJC - 08/08/2026 11:00

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DAVI QUEIROZ DE SOUZA

Idade: 75
Data de falecimento: 07/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 08/08/2026 11:00

MATHEUS OLIVEIRA RANGEL

Idade: 0
Data de falecimento: 07/08/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEM. SAO SALVADOR/MOGI DAS CRUZES/SP - 08/08/2026 10:00

MARCELINO DONIZETH

Idade: 48
Data de falecimento: 07/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 07/08/2026 das 19:00 às 08:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 08/08/2026 08:00

MARIA ANTONIA FIGUEIREDO DA ROCHA

Idade: 62
Data de falecimento: 07/08/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 07/08/2026 das 19:30 às 00:01

Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP - 08/08/2026 00:01

CEZAR DIAS MOREIRA

Idade: 53
Data de falecimento: 05/08/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEMITERIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA - 07/08/2026 17:00

VALDIR RODRIGUES DA COSTA

Idade: 57
Data de falecimento: 07/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 07/08/2026 17:00

BENEDITO APARECIDO CANDIDO

Idade: 72
Data de falecimento: 06/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/08/2026 16:30

DANYA GRAZIELA LINO

Idade: 44
Data de falecimento: 07/08/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 07/08/2026 das 10:30 às 16:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/08/2026 16:00

LUIZ FERNANDES DE FARIA

Idade: 78
Data de falecimento: 06/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/08/2026 15:00

CLAUDIO TAKAMURA

Idade: 53
Data de falecimento: 06/08/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 07/08/2026 15:00

JAIME SANTOS SANTANA

Idade: 65
Data de falecimento: 07/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/08/2026 14:00

CARLOS ROBERTO BARBOSA DE SOUZA

Idade: 69
Data de falecimento: 06/08/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 07/08/2026 das 01:30 às 13:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/08/2026 13:00

BERNADETE ALVARENGA MARSON

Idade: 94
Data de falecimento: 06/08/2026

Velório:
HORTO SÃO DIMAS

Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 07/08/2026 13:00

AMADEU BRAGA FILHO

Idade: 76
Data de falecimento: 06/08/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 07/08/2026 12:00

ROBERTO JACINTHO

Idade: 65
Data de falecimento: 06/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/08/2026 11:00

ERNANI MUNIZ FILHO

Idade: 78
Data de falecimento: 06/08/2026

Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP

Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 07/08/2026 10:30

CICERA MARIA DA SILVA

Idade: 76
Data de falecimento: 06/08/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 06/08/2026 das 21:00 às 10:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 07/08/2026 10:00

MARIA MAGDALENA MARTINS SPOLODORIO

Idade: 75
Data de falecimento: 06/08/2026

Velório:
URBAM SALA 2 - 06/08/2026 das 20:00 às 09:30

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/08/2026 09:30

MARIA ESPILDORA ANTUNES

Idade: 84
Data de falecimento: 06/08/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 06/08/2026 das 22:30 às 09:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/08/2026 09:00

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