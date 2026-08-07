Idade: 60
Data de falecimento: 07/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES/SJC - 08/08/2026 11:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 08/08/2026 11:00
MATHEUS OLIVEIRA RANGEL
Idade: 0
Data de falecimento: 07/08/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEM. SAO SALVADOR/MOGI DAS CRUZES/SP - 08/08/2026 10:00
MARCELINO DONIZETH
Idade: 48
Data de falecimento: 07/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 07/08/2026 das 19:00 às 08:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 08/08/2026 08:00
MARIA ANTONIA FIGUEIREDO DA ROCHA
Idade: 62
Data de falecimento: 07/08/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 07/08/2026 das 19:30 às 00:01
Sepultamento:
CREMATÓRIO CAMPO DAS OLIVEIRAS-JACAREÍ-SP - 08/08/2026 00:01
CEZAR DIAS MOREIRA
Idade: 53
Data de falecimento: 05/08/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMITERIO DE CAMPO ALEGRE DE LOURDES/BA - 07/08/2026 17:00
VALDIR RODRIGUES DA COSTA
Idade: 57
Data de falecimento: 07/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 07/08/2026 17:00
BENEDITO APARECIDO CANDIDO
Idade: 72
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/08/2026 16:30
DANYA GRAZIELA LINO
Idade: 44
Data de falecimento: 07/08/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 07/08/2026 das 10:30 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/08/2026 16:00
LUIZ FERNANDES DE FARIA
Idade: 78
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/08/2026 15:00
CLAUDIO TAKAMURA
Idade: 53
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 07/08/2026 15:00
JAIME SANTOS SANTANA
Idade: 65
Data de falecimento: 07/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/08/2026 14:00
CARLOS ROBERTO BARBOSA DE SOUZA
Idade: 69
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 07/08/2026 das 01:30 às 13:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/08/2026 13:00
BERNADETE ALVARENGA MARSON
Idade: 94
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório:
HORTO SÃO DIMAS
Sepultamento:
CEM. HORTO SÃO DIMAS/SJC - 07/08/2026 13:00
AMADEU BRAGA FILHO
Idade: 76
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES SJC/SP - 07/08/2026 12:00
ROBERTO JACINTHO
Idade: 65
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/08/2026 11:00
ERNANI MUNIZ FILHO
Idade: 78
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório:
VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento:
CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC - 07/08/2026 10:30
CICERA MARIA DA SILVA
Idade: 76
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 06/08/2026 das 21:00 às 10:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 07/08/2026 10:00
MARIA MAGDALENA MARTINS SPOLODORIO
Idade: 75
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório:
URBAM SALA 2 - 06/08/2026 das 20:00 às 09:30
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/08/2026 09:30
MARIA ESPILDORA ANTUNES
Idade: 84
Data de falecimento: 06/08/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 06/08/2026 das 22:30 às 09:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/08/2026 09:00