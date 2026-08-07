A temporada 2026/27 do NBB (Novo Basquete Brasil) já tem as 18 equipes confirmadas. A competição começa em 17 de outubro e terá novamente o São José Basketball entre os participantes. O time de São José dos Campos será o representante do Vale do Paraíba na principal competição nacional da modalidade.
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A composição da próxima temporada foi definida após a análise dos critérios técnicos, administrativos e financeiros previstos no regulamento. A lista de participantes foi homologada pela organização, que também definiu o formato da disputa.
Para o São José Basketball, a confirmação garante mais uma temporada entre as equipes que disputam o título brasileiro. A presença do time coloca novamente São José dos Campos no calendário nacional do basquete, com partidas contra clubes de diferentes regiões do país.
São José Basketball está entre os 18 participantes
O São José Basketball aparece na relação ao lado de outras equipes tradicionais do basquete brasileiro. Ao todo, serão 18 times na temporada 2026/27.
Entre os participantes estão Bauru Basket, Corinthians, Flamengo, Franca, Minas, Mogi Basquete, Paulistano, Pinheiros e Unifacisa.
A competição também terá a presença de Botafogo, Basquete Cearense, Caxias do Sul, Cruzeiro, Basket Osasco, Pato Basquete e União Corinthians.
Com isso, o basquete paulista terá participação de sete equipes: Bauru Basket, Corinthians, Sesi Franca, Mogi Basquete, Basket Osasco, Paulistano, Pinheiros e São José Basketball.
Mudanças na composição da competição
A próxima edição não terá o Conta Simples Rio Claro, que decidiu não disputar o campeonato. O Grupo BT/Clube de Campo de Tatuí, campeão da Liga Ouro de 2026, também não solicitou participação na competição.
Com essas mudanças, o Basket Osasco, que havia sido rebaixado na temporada anterior, permanece na primeira divisão, conforme as regras estabelecidas para a competição.
A definição dos participantes ocorreu após o encerramento do processo de análise das condições exigidas para os clubes.
Como será o NBB 2026/27
Na primeira fase, as 18 equipes jogarão em turno e returno. Cada clube enfrentará todos os adversários duas vezes, em partidas de ida e volta.
Ao final da fase classificatória, 16 equipes avançam aos playoffs. Apenas os dois últimos colocados ficam fora da fase eliminatória.
Os playoffs serão disputados em séries de melhor de cinco partidas. O formato será o 1-2-2: o time de melhor campanha começa a série como mandante, os dois jogos seguintes são realizados na casa do adversário e, se houver necessidade, os dois últimos confrontos voltam para a quadra da equipe de melhor campanha.
A classificação da primeira fase, portanto, terá influência direta na definição do mando de quadra durante os playoffs.
O último colocado da temporada será rebaixado. O campeão da Liga Ouro 2026/27 poderá solicitar uma vaga na edição seguinte do NBB.
Todos os jogos terão transmissão
Uma das novidades anunciadas para a temporada 2026/27 é a transmissão de 100% das partidas do NBB.
A medida amplia as possibilidades para acompanhar os jogos da competição e também pode facilitar o acesso dos torcedores às partidas do São José Basketball, independentemente de onde os confrontos sejam realizados.
Para a equipe de São José dos Campos, a temporada terá pela frente uma sequência de jogos contra os principais clubes do país, além dos confrontos com os demais representantes do basquete paulista.
São José Basketball volta a representar o Vale do Paraíba
Com a confirmação dos participantes, a torcida do Vale do Paraíba já tem um representante definido para acompanhar a temporada nacional.
O São José Basketball terá pela frente uma fase classificatória com 34 partidas, considerando os confrontos de turno e returno contra os demais 17 clubes.
O desempenho ao longo dessa etapa será importante não apenas para garantir a classificação aos playoffs, mas também para determinar a posição na tabela e os mandos de quadra nas séries eliminatórias.
A temporada 2026/27 começa em 17 de outubro, com 18 equipes na disputa pelo título nacional.
Os 18 times do NBB 2026/27
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Basquete Cearense (CE)
Bauru Basket (SP)
Botafogo (RJ)
Brasília (DF)
Caxias do Sul Basquete (RS)
Corinthians (SP)
Cruzeiro Basquete (MG)
Flamengo (RJ)
Sesi Franca (SP)
Minas Tênis Clube (MG)
Mogi Basquete (SP)
Basket Osasco (SP)
Pato Basquete (PR)
Paulistano (SP)
Pinheiros (SP)
São José Basketball (SP)
Ceisc/União Corinthians (RS)
Unifacisa (PB)