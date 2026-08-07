A temporada 2026/27 do NBB (Novo Basquete Brasil) já tem as 18 equipes confirmadas. A competição começa em 17 de outubro e terá novamente o São José Basketball entre os participantes. O time de São José dos Campos será o representante do Vale do Paraíba na principal competição nacional da modalidade.

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A composição da próxima temporada foi definida após a análise dos critérios técnicos, administrativos e financeiros previstos no regulamento. A lista de participantes foi homologada pela organização, que também definiu o formato da disputa.