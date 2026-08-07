O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aproveitou a visita ao Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em São José dos Campos, nesta sexta-feira (7), para fazer uma defesa enfática da ciência e dos dados produzidos pelo instituto.

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Em seu discurso, Lula também criticou os chamados negacionistas, afirmou que o Brasil pode alcançar a meta de desmatamento zero até 2030 e falou sobre as recentes divergências com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além de criticar os “governos anteriores” que defendiam a privatização de empresas como a Petrobras.