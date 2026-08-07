O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), participou nesta sexta-feira (7) da solenidade que recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em São José dos Campos. O evento marcou os 65 anos do instituto e teve ainda a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e de ministros do governo federal.

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Anderson destacou a importância da instituição para São José dos Campos e para o país. Segundo o prefeito, a trajetória do instituto está diretamente ligada à história e ao desenvolvimento da cidade.