O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), participou nesta sexta-feira (7) da solenidade que recebeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em São José dos Campos. O evento marcou os 65 anos do instituto e teve ainda a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e de ministros do governo federal.
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Anderson destacou a importância da instituição para São José dos Campos e para o país. Segundo o prefeito, a trajetória do instituto está diretamente ligada à história e ao desenvolvimento da cidade.
“É um orgulho para o nosso Brasil e para São José dos Campos. É uma instituição de excelência em tudo o que faz e que está na história da nossa cidade”, afirmou.
Para Anderson, a participação do município em projetos ligados ao Inpe também reforça a importância de pensar em ações para o médio e longo prazo. Ele ressaltou que a instituição mantém como característica a busca constante por inovação e antecipação de tendências.
“O DNA do Inpe é sempre estar à frente”, destacou o prefeito.
Lula volta a São José
A visita de Lula ao Inpe é a terceira passagem do presidente pelo Vale do Paraíba em menos de 30 dias e a segunda por São José dos Campos. A presença ocorre em um momento de intensa movimentação política no estado de São Paulo, especialmente em uma região considerada um reduto eleitoral do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Durante a agenda, o Inpe apresentou os dados mais recentes do monitoramento do desmatamento nos biomas brasileiros por meio do Deter (Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real).
Desmatamento na Amazônia
De acordo com os dados divulgados pelo Inpe, a área sob alerta de desmatamento na Amazônia caiu 36,87% entre agosto de 2025 e julho de 2026. Foram registrados 2.874,38 km² sob alerta no período.
O resultado representa o menor índice da série atual do Deter, iniciada em 2016. Na comparação com o ciclo anterior, quando foram registrados cerca de 4.495 km², a redução foi expressiva. O número também ficou 55,6% abaixo da média dos dez ciclos anteriores.
No Cerrado, os alertas de desmatamento também apresentaram queda. A redução foi de 7,8%, com uma área de 5.119,46 km² registrada entre agosto de 2025 e julho de 2026.
A divulgação dos números ocorreu durante a cerimônia pelos 65 anos do Inpe, instituição que tem sede em São José dos Campos e desempenha papel estratégico em áreas como monitoramento ambiental, clima, ciência, tecnologia e pesquisa espacial.
A solenidade reforçou ainda a relevância do instituto para a cidade, que tem sua história econômica e tecnológica fortemente ligada à pesquisa e à indústria aeroespacial.