Concurso
Termina nesse domingo (9) o prazo para inscrições no concurso público da Prefeitura de Taubaté que oferece 239 vagas. As inscrições poderão ser feitas pela internet. A taxa varia de R$ 56 a R$ 116. Há vagas para ensino fundamental, médio, técnico e completo. Os salários variam de R$ 1.765,13 a R$ 13.962,62. As provas objetivas serão dia 27 de setembro.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Edital 1
O primeiro edital do concurso oferece 42 vagas para os cargos de braçal (2), cuidador (1), eletricista (4), fiscal técnico de edificações (1), inspetor de alunos (20), operador de máquina - equipamento pesado (5), orientador social (1), técnico em farmácia (1), técnico em saúde bucal (1), técnico em segurança do trabalho (1), técnico de enfermagem (1), técnico de necrópsia (1), técnico de prótese dentaria (1), técnico em saúde pública (1) e técnico de veterinária (1).
Edital 2
O segundo edital oferece 30 vagas para o cargo de guarda civil municipal 3ª classe.
Edital 3
O terceiro edital oferece 9 vagas para os cargos de agente de controle de endemias (5) e agente comunitário de saúde (4).
Edital 4
O quarto edital oferece 28 vagas para médicos, de diferentes especialidades.
Edital 5
O quinto edital oferece 46 vagas para os cargos de analista de recursos humanos (2), analista técnico de ouvidoria (1), arquiteto (5), assessor técnico de controladoria (1), assistente social (2), dentista esf/dentista especialista (4), enfermeiro (1), enfermeiro psf (1), engenheiro de segurança do trabalho (1), executivo público contador (5), executivo público economista (5), executivo público gestor público (5), executivo público jurídico (5), farmacêutico (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), médico veterinário (1), nutricionista (2), psicólogo (1) e terapeuta ocupacional (1).
Edital 6
O sexto edital oferece 84 vagas para professores, distribuídas nos cargos professor de educação infantil (6), professor I (4), professor III – arte (40), professor III – educação especial – deficiência intelectual (15), professor III – história (2), professor III – matemática (3), professor III – ensino religioso (1), professor III – teatro (1), professor III - ciências (1), professor III – educação física (1), professor III – língua portuguesa (4), professor III – geografia (1), professor III – educação especial – TEA – deficiência intelectual (3), professor III – dança – balé (1) e professor III de artes plásticas (1).