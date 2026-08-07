Vamos fazer uma aposta? Se eu colocar lado a lado duas mulheres usando exatamente a mesma camisa branca, a mesma calça jeans e o mesmo mocassim, existe uma boa chance de você olhar para uma delas e pensar: "Nossa, como ela tem estilo."

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E não, isso não acontece porque ela comprou uma camisa mais cara, nem porque o jeans veio de uma grife famosa, muito menos porque nasceu com um "dom" para a moda. A diferença quase sempre está em uma palavra que ganhou força nos últimos anos, mas que ainda é pouco compreendida: styling.