Vamos fazer uma aposta? Se eu colocar lado a lado duas mulheres usando exatamente a mesma camisa branca, a mesma calça jeans e o mesmo mocassim, existe uma boa chance de você olhar para uma delas e pensar: "Nossa, como ela tem estilo."
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
E não, isso não acontece porque ela comprou uma camisa mais cara, nem porque o jeans veio de uma grife famosa, muito menos porque nasceu com um "dom" para a moda. A diferença quase sempre está em uma palavra que ganhou força nos últimos anos, mas que ainda é pouco compreendida: styling.
Styling é a forma como você constrói um look. É a intenção por trás das escolhas. É aquele pequeno ajuste que faz uma roupa deixar de ser apenas roupa para contar uma história.
E talvez seja justamente por isso que as pessoas mais estilosas raramente sejam as que têm o guarda-roupa mais caro ou mais cheio – o segredo delas está em terem aprendido a brincar com aquilo que já possuem. Quer um exemplo?
Vamos voltar a camisa branca...ela pode ser usada completamente fechada, de maneira tradicional. Mas também pode ganhar alguns botões abertos, uma manga dobrada com ou sem uma segunda pele de renda por baixo, uma ponta levemente presa na calça, um colar aparecendo de forma estratégica, um cinto que muda completamente a proporção da silhueta, mix de broches (aliás eu estou com hiperfoco em broches). É a mesma peça - mas já não parece a mesma.
Outro truque que faz uma diferença enorme é a chamada terceira peça. Um colete, um blazer, uma camisa usada aberta ou uma jaqueta criam profundidade no visual e fazem o cérebro perceber mais camadas de informação. O resultado é um look que parece mais elaborado, mesmo quando a base continua sendo uma camiseta e um jeans.
Existe uma frase muito conhecida na moda que diz que os acessórios são os sinais de pontuação de um look. Eu gosto muito dessa definição e vou além, acredito que começar o styling pelos acessórios é uma ótima escola. Uma bolsa estruturada comunica uma coisa, já uma maxi bolsa comunica outra. Um lenço amarrado no pescoço, um relógio de design marcante, um brinco escultural ou um mix de colares podem transformar completamente a leitura da mesma roupa. O mix de broches então!!! (hiperfoco total rsrsrsrs)
É como mudar a entonação de uma frase sem alterar as palavras, entende?
Outro recurso que as mulheres estilosas usam muito bem é a proporção - uma calça ampla quase sempre conversa melhor com uma parte de cima mais ajustada (quase sempre - eu por exemplo adoro uma estrutura toda over). Uma manga dobrada revela os punhos, alonga visualmente os braços e deixa a composição menos rígida. São detalhes, mas o estilo mora justamente nos detalhes.
Mas vamos falar sobre algo que considero uma verdadeira assinatura de mulheres estilosas??? A repetição consciente!!
Durante muito tempo nos ensinaram que repetir era falta de criatividade e na verdade, acontece exatamente o contrário. As pessoas mais estilosas repetem. Repetem o mesmo modelo de óculos, o mesmo tipo de sapato, o mesmo corte de cabelo, o mesmo batom, a mesma modelagem de calça. E, aos poucos, constroem uma identidade visual.
Pensa comigo, quando falamos em Carolina Herrera, lembramos da camisa branca. Anna Wintour é quase inseparável do corte de cabelo e dos óculos escuros. Iris Apfel transformou seus maxi óculos e colares em marca registrada. Não é acaso. É consistência.
E aqui talvez esteja uma das maiores verdades da moda: estilo não nasce da novidade. Nasce da coerência, da consistência e da constância. Aliás proponho adotarmos esse 3Cs como mantra. Que tal? As palavrinhas magicas entre essa colunista que vos fala e vocês, queridas leitoras.
É claro que tendências podem ser divertidas, e estaremos atentas e amamos acompanha-las. Eu amo observar como elas refletem comportamento, cultura e mudanças sociais, mas nenhuma tendência substitui uma imagem construída com intenção e essa intenção vem dos nossos 3Cs.
E para finalizar, eu costumo dizer que, antes de comprar, vale experimentar. Experimente dobrar a barra da calça, trocar aquele cinto habitué, misture texturas, sobreponha peças, experimente um mix de estampas que compartilhe uma cor em comum, mude a forma de usar aquilo que já mora no seu armário. Você vai se surpreender e perceber que estilo nunca foi uma competição para ver quem tem a roupa mais bonita e sim sobre quem consegue imprimir personalidade no que veste. E vamos combinar que personalidade não se compra em uma vitrine, ela se constrói. Um detalhe de cada vez com coerência, da consistência e da constância.