O CaraguaPrev (Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba) anunciou a abertura das inscrições para concurso público. As oportunidades são destinadas a sete funções, com salários de até R$ 5.384,17.
Vagas e salários
Entre as vagas disponíveis está o cargo de motorista I, destinado a candidatos com ensino fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação válida na categoria C.
Também há vagas para agente administrativo, que exige ensino médio completo, e para técnico de contabilidade e técnico de informática, que requerem formação técnica.
Para candidatos com ensino superior, o concurso oferece vagas para contador, controlador interno e procurador jurídico. Para o cargo de controlador interno, são aceitos cursos superiores em Direito, Economia, Administração ou Ciências Contábeis, com registro no respectivo órgão de classe.
Os salários previstos variam de R$ 1.706,94 a R$ 5.384,17, conforme a função escolhida.
Inscrições e provas
As inscrições começam no dia 17 de agosto, a partir das 10h, e poderão ser realizadas até 29 de setembro pelo site da Fundação Vunesp. As taxas de inscrição são de R$ 67,90 para cargos de nível fundamental, médio e técnico, e de R$ 98,80 para funções que exigem formação superior.
A avaliação será realizada por meio de provas objetivas, além de prova prático-profissional para o cargo de procurador jurídico e prova prática para motorista I.