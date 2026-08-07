O CaraguaPrev (Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba) anunciou a abertura das inscrições para concurso público. As oportunidades são destinadas a sete funções, com salários de até R$ 5.384,17.

Vagas e salários

Entre as vagas disponíveis está o cargo de motorista I, destinado a candidatos com ensino fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação válida na categoria C.

Também há vagas para agente administrativo, que exige ensino médio completo, e para técnico de contabilidade e técnico de informática, que requerem formação técnica.