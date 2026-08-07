08 de agosto de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CENTRO DA CIDADE

VÍDEO: Homem agride mulher e arranca com ela no capô em SJC; VEJA

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Felipe Ribeiro

Um vídeo obtido por OVALE registra uma cena de violência que assustou moradores e motoristas na noite de quinta-feira (7), na Avenida Dr. Nelson D'Ávila, próximo à Praça Afonso Pena, na região central de São José dos Campos.

As imagens mostram um homem agredindo uma mulher e, logo em seguida, acelerando o carro enquanto ela permanece sobre o capô do veículo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nas imagens, gravadas pelo leitor Felipe Ribeiro, é possível ver que a discussão acontece ao lado do automóvel, por volta das 20h05.

Em determinado momento, o homem entra no veículo e arranca bruscamente, enquanto a mulher fica sobre o capô. Ela é levada por alguns metros, sob os gritos de pessoas que presenciam a cena e demonstram desespero com a situação.

O vídeo termina sem mostrar o desfecho da ocorrência. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da mulher nem sobre as circunstâncias que motivaram a discussão.

Também não foi confirmado se a Polícia Militar ou a Polícia Civil foram acionadas no local, nem se houve registro de boletim de ocorrência. OVALE busca informações junto às autoridades e atualizará esta reportagem assim que houver um posicionamento oficial.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários