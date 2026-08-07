Um vídeo obtido por OVALE registra uma cena de violência que assustou moradores e motoristas na noite de quinta-feira (7), na Avenida Dr. Nelson D'Ávila, próximo à Praça Afonso Pena, na região central de São José dos Campos.
As imagens mostram um homem agredindo uma mulher e, logo em seguida, acelerando o carro enquanto ela permanece sobre o capô do veículo.
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Nas imagens, gravadas pelo leitor Felipe Ribeiro, é possível ver que a discussão acontece ao lado do automóvel, por volta das 20h05.
Em determinado momento, o homem entra no veículo e arranca bruscamente, enquanto a mulher fica sobre o capô. Ela é levada por alguns metros, sob os gritos de pessoas que presenciam a cena e demonstram desespero com a situação.
O vídeo termina sem mostrar o desfecho da ocorrência. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da mulher nem sobre as circunstâncias que motivaram a discussão.
Também não foi confirmado se a Polícia Militar ou a Polícia Civil foram acionadas no local, nem se houve registro de boletim de ocorrência. OVALE busca informações junto às autoridades e atualizará esta reportagem assim que houver um posicionamento oficial.