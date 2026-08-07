Um vídeo obtido por OVALE registra uma cena de violência que assustou moradores e motoristas na noite de quinta-feira (7), na Avenida Dr. Nelson D'Ávila, próximo à Praça Afonso Pena, na região central de São José dos Campos.

As imagens mostram um homem agredindo uma mulher e, logo em seguida, acelerando o carro enquanto ela permanece sobre o capô do veículo.

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