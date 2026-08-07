08 de agosto de 2026
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Alerta de ciclone suspende vacinação em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
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O atendimento nas salas de vacina de São Sebastião foi suspenso nesta sexta-feira (7) devido à previsão de fortes ventos pela chegada de um ciclone extratropical.

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A Secretaria de Saúde informou que a suspensão temporária visa à segurança dos imunobiológicos, que foram remanejados para a Central de Rede de Frio da Secretaria de Saúde, para garantir a qualidade e as condições de armazenamento em caso de oscilação de energia elétrica.

A previsão é de que a vacinação seja retomada normalmente na segunda-feira (10).

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