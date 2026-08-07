08 de agosto de 2026
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MARTINS PEREIRA

Águia tenta 'revanche' contra o Santo André e mira liderança

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Victor Cônsoli/ SJEC
Águia tenta 'revanche' contra o Santo André e mira liderança
Águia tenta 'revanche' contra o Santo André e mira liderança

O São José entra em campo na noite deste sábado (8), quando recebe o Santo André, a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela quarta rodada do grupo 4 da Copa Paulista de 2026.

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Esse será o segundo jogo em casa da Águia do Vale no torneio e uma tentativa imediata de recuperação. Isso porque, no domingo passado, contra o mesmo adversário, como visitante, perdeu por 1 a 0 e deixou também a liderança da chave.

Com 6 pontos, o São José, sob comando do técnico Wilson Junior, está em segundo lugar no quadrangular, atrás do EC São Bernardo no saldo de gols. Já o adversário de logo mais tem 4 pontos e está em terceiro lugar.

Por isso, a Águia do Vale sabe da importância do confronto e uma vitória pode até garantir a liderança da chave ao final da rodada. Ainda restam mais três jogos até o final da fase classificatória.

Pelo regulamento, o primeiro colocado avança diretamente para as quartas de final. Já o segundo e o terceiro colocado de cada grupo avançam às oitavas, enquanto o lanterna está eliminado.

Ingressos e promoção do Dia dos Pais

Os torcedores que quiserem acompanhar a partida entre São José e Santo André poderão aproveitar os preços promocionais dos ingressos até as 14h de sábado. Após esse horário, os valores serão reajustados.

Valores promocionais

·         Setor Pontz: R$ 15

·         Setor Polipet: R$ 25

Valores após as 14h de sábado

·         Setor Pontz: R$ 30 (meia-entrada: R$ 15)

·         Setor Polipet: R$ 50 (meia-entrada: R$ 25)

Ficha técnica

São José

João Lucas; Caíque Geloni, Euller, João Ramos e Martinelli; Jeferson Lima, Thomaz Carvalho e Vitinho; Jefinho, Micael e João Guilherme. Técnico: Wilson Junior

Santo André

Guilherme Castellani; Miguel Ribeiro, Léo Gasco, Cauã Soares e Paulo Henrique; Gabriel Paz, Vitor Mariano e Gabriel Bonet; Jhonatas, Alexiel e Léo Porfírio. Técnico: Betinho

Árbitro: Leonardo Delfino de Abreu Lima. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 8 de agosto de 2026. Horário: 19h

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