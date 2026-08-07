O São José entra em campo na noite deste sábado (8), quando recebe o Santo André, a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela quarta rodada do grupo 4 da Copa Paulista de 2026.

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Esse será o segundo jogo em casa da Águia do Vale no torneio e uma tentativa imediata de recuperação. Isso porque, no domingo passado, contra o mesmo adversário, como visitante, perdeu por 1 a 0 e deixou também a liderança da chave.