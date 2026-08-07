O São José entra em campo na noite deste sábado (8), quando recebe o Santo André, a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela quarta rodada do grupo 4 da Copa Paulista de 2026.
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Esse será o segundo jogo em casa da Águia do Vale no torneio e uma tentativa imediata de recuperação. Isso porque, no domingo passado, contra o mesmo adversário, como visitante, perdeu por 1 a 0 e deixou também a liderança da chave.
Com 6 pontos, o São José, sob comando do técnico Wilson Junior, está em segundo lugar no quadrangular, atrás do EC São Bernardo no saldo de gols. Já o adversário de logo mais tem 4 pontos e está em terceiro lugar.
Por isso, a Águia do Vale sabe da importância do confronto e uma vitória pode até garantir a liderança da chave ao final da rodada. Ainda restam mais três jogos até o final da fase classificatória.
Pelo regulamento, o primeiro colocado avança diretamente para as quartas de final. Já o segundo e o terceiro colocado de cada grupo avançam às oitavas, enquanto o lanterna está eliminado.
Ingressos e promoção do Dia dos Pais
Os torcedores que quiserem acompanhar a partida entre São José e Santo André poderão aproveitar os preços promocionais dos ingressos até as 14h de sábado. Após esse horário, os valores serão reajustados.
Valores promocionais
· Setor Pontz: R$ 15
· Setor Polipet: R$ 25
Valores após as 14h de sábado
· Setor Pontz: R$ 30 (meia-entrada: R$ 15)
· Setor Polipet: R$ 50 (meia-entrada: R$ 25)
Ficha técnica
São José
João Lucas; Caíque Geloni, Euller, João Ramos e Martinelli; Jeferson Lima, Thomaz Carvalho e Vitinho; Jefinho, Micael e João Guilherme. Técnico: Wilson Junior
Santo André
Guilherme Castellani; Miguel Ribeiro, Léo Gasco, Cauã Soares e Paulo Henrique; Gabriel Paz, Vitor Mariano e Gabriel Bonet; Jhonatas, Alexiel e Léo Porfírio. Técnico: Betinho
Árbitro: Leonardo Delfino de Abreu Lima. Local: estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Data: sábado, 8 de agosto de 2026. Horário: 19h