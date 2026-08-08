O São José Futsal terá um domingo entre os mais importantes de sua história. Afinal de contas, recebe o Marreco (PR), a partir das 11h, no ginásio do Altos do Santana, em confronto direto contra o rebaixamento na LNF (Liga Nacional de Futsal).
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Com isso, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, tenta evitar a primeira queda de sua história nesta última rodada, quando apenas a vitória interessa aos joseenses. Inicialmente, o jogo seria na noite de sábado, mas foi adiado por conta do ciclone-bomba, que impediu que os paranaenses viajassem a tempo da partida com segurança.
Com 9 pontos ganhos, o São José tem apenas duas vitórias até agora, em 14 jogos disputados, assim como o time paranaense, que leva vantagem no saldo de gols. Por isso, se não vencer, o time da região estará rebaixado para a LNF Silver do ano que vem, com uma das duas piores campanhas.
Se vencer e terminar em 14º, irá disputar um playoff com o terceiro colocado da LNF Silver deste ano. No entanto, já não pode mais escapar de vez sem precisar do playoff, já que o Tubarão, 13º colocado, venceu o Carlos Barbosa em casa na partida disputada neste sábado (8).