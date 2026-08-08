O São José Futsal terá um domingo entre os mais importantes de sua história. Afinal de contas, recebe o Marreco (PR), a partir das 11h, no ginásio do Altos do Santana, em confronto direto contra o rebaixamento na LNF (Liga Nacional de Futsal).

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Com isso, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, tenta evitar a primeira queda de sua história nesta última rodada, quando apenas a vitória interessa aos joseenses. Inicialmente, o jogo seria na noite de sábado, mas foi adiado por conta do ciclone-bomba, que impediu que os paranaenses viajassem a tempo da partida com segurança.