O São José Basketball visita o Corinthians na tarde deste sábado (8), a partir das 15h, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, em confronto válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino de Basquete.
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E o time joseense, sob comando do técnico Chris Ahmed, precisa da recuperação, já que perdeu em casa por 84 a 79 para o Paulistano na noite de quinta-feira (6), no ginásio Linneu de Moura, na estreia do campeonato.
Entretanto, terá um rival tradicional e motivado, que na estreia venceu o Osasco fora de casa por 99 a 67 e teve um bom início de campeonato. Com isso, o São José sabe que precisará de cautela contra o rival na capital paulista neste final de semana.
Ainda sem a maioria dos principais reforços contratados, o time da região conta com a inspiração dos atletas mais jovens. E conta ainda com atuações como a de Isaque contra o Paulistano, onde se destacou em bom desempenho individual.
Neste ano, o Campeonato Paulista tem oito times na disputa, onde se enfrentam em turno único. Na segunda fase, todos se enfrentam no sistema de playoffs, em série melhor de três partidas.