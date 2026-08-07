O São José Basketball visita o Corinthians na tarde deste sábado (8), a partir das 15h, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, em confronto válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino de Basquete.

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E o time joseense, sob comando do técnico Chris Ahmed, precisa da recuperação, já que perdeu em casa por 84 a 79 para o Paulistano na noite de quinta-feira (6), no ginásio Linneu de Moura, na estreia do campeonato.