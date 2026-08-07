Um acidente mobilizou equipes de emergência no final da manhã desta sexta-feira (7), no Jardim Aquarius, em São José dos Campos.
Segundo informações preliminares, o motorista de um carro perdeu o controle do veículo logo após passar pela cancela de saída do hipermercado Carrefour. O automóvel avançou contra a grade que separa a área do estabelecimento da via pública e só parou do outro lado da estrutura.
Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e atendimento médico foram acionadas para a ocorrência. Imagens registradas no local mostram viaturas e equipes de resgate trabalhando na região, além de parte da grade danificada.
Informações iniciais apontam que duas pessoas estavam no automóvel. Elas teriam ficado feridas e precisaram de atendimento das equipes de emergência. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a gravidade dos ferimentos nem para qual unidade de saúde as vítimas foram encaminhadas.
As circunstâncias que fizeram o motorista perder o controle do veículo ainda deverão ser esclarecidas.
A ocorrência provocou movimentação na região do hipermercado e chamou a atenção de quem passava pelo local no fim da manhã.