08 de agosto de 2026
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ACIDENTE

URGENTE: Carro atravessa grade do Carrefour, em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Motorista perdeu o controle e avançou contra grade
Motorista perdeu o controle e avançou contra grade

Um acidente mobilizou equipes de emergência no final da manhã desta sexta-feira (7), no Jardim Aquarius, em São José dos Campos.

Segundo informações preliminares, o motorista de um carro perdeu o controle do veículo logo após passar pela cancela de saída do hipermercado Carrefour. O automóvel avançou contra a grade que separa a área do estabelecimento da via pública e só parou do outro lado da estrutura.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e atendimento médico foram acionadas para a ocorrência. Imagens registradas no local mostram viaturas e equipes de resgate trabalhando na região, além de parte da grade danificada.

Informações iniciais apontam que duas pessoas estavam no automóvel. Elas teriam ficado feridas e precisaram de atendimento das equipes de emergência. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a gravidade dos ferimentos nem para qual unidade de saúde as vítimas foram encaminhadas.

As circunstâncias que fizeram o motorista perder o controle do veículo ainda deverão ser esclarecidas.

A ocorrência provocou movimentação na região do hipermercado e chamou a atenção de quem passava pelo local no fim da manhã.

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