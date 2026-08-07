Um acidente mobilizou equipes de emergência no final da manhã desta sexta-feira (7), no Jardim Aquarius, em São José dos Campos.

Segundo informações preliminares, o motorista de um carro perdeu o controle do veículo logo após passar pela cancela de saída do hipermercado Carrefour. O automóvel avançou contra a grade que separa a área do estabelecimento da via pública e só parou do outro lado da estrutura.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e atendimento médico foram acionadas para a ocorrência. Imagens registradas no local mostram viaturas e equipes de resgate trabalhando na região, além de parte da grade danificada.