08 de agosto de 2026
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DESACORDO COMERCIAL

Homem tenta atropelar rival e acaba esfaqueado no Litoral Norte

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa

Um desacordo comercial terminou em uma tentativa de homicídio na região sul de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

Um homem foi indiciado após, segundo a Polícia Civil, tentar atropelar um rival de forma intencional e atacá-lo com uma barra de ferro e uma faca. A vítima reagiu com um golpe de faca para se defender, ação considerada legítima defesa pela autoridade policial.

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Segundo relato, durante a discussão o agressor teria ameaçado a vítima e, utilizando um veículo, tentado atropelá-la intencionalmente. Na sequência, o homem teria tentado continuar as agressões utilizando uma barra de ferro e uma faca.

Para se proteger, a vítima se refugiou dentro de sua residência. Quando o agressor se aproximou do imóvel, a vítima, por meio do portão, desferiu um golpe de faca que atingiu o rosto dele.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou o agressor para a UPA Sul de Caraguatatuba. A outra pessoa envolvida recebeu atendimento médico na UPA Centro e, após ser liberada, foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.

As facas utilizadas na ocorrência foram apresentadas à autoridade policial, que  concluiu que o homem que desferiu o golpe de faca agiu em legítima defesa e foi qualificado como vítima. O outro envolvido foi indiciado pelo crime de tentativa de homicídio.

A vítima foi liberada e o agressor permaneceu internado na UPA Sul, sob escolta da Polícia Militar, à disposição da Justiça.

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