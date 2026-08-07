Um desacordo comercial terminou em uma tentativa de homicídio na região sul de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.

Um homem foi indiciado após, segundo a Polícia Civil, tentar atropelar um rival de forma intencional e atacá-lo com uma barra de ferro e uma faca. A vítima reagiu com um golpe de faca para se defender, ação considerada legítima defesa pela autoridade policial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp