Um desacordo comercial terminou em uma tentativa de homicídio na região sul de Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo.
Um homem foi indiciado após, segundo a Polícia Civil, tentar atropelar um rival de forma intencional e atacá-lo com uma barra de ferro e uma faca. A vítima reagiu com um golpe de faca para se defender, ação considerada legítima defesa pela autoridade policial.
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Segundo relato, durante a discussão o agressor teria ameaçado a vítima e, utilizando um veículo, tentado atropelá-la intencionalmente. Na sequência, o homem teria tentado continuar as agressões utilizando uma barra de ferro e uma faca.
Para se proteger, a vítima se refugiou dentro de sua residência. Quando o agressor se aproximou do imóvel, a vítima, por meio do portão, desferiu um golpe de faca que atingiu o rosto dele.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou o agressor para a UPA Sul de Caraguatatuba. A outra pessoa envolvida recebeu atendimento médico na UPA Centro e, após ser liberada, foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.
As facas utilizadas na ocorrência foram apresentadas à autoridade policial, que concluiu que o homem que desferiu o golpe de faca agiu em legítima defesa e foi qualificado como vítima. O outro envolvido foi indiciado pelo crime de tentativa de homicídio.
A vítima foi liberada e o agressor permaneceu internado na UPA Sul, sob escolta da Polícia Militar, à disposição da Justiça.