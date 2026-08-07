08 de agosto de 2026
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FAUNA SILVESTRE

Lobo-guará é resgatado dentro de universidade em Lorena

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação/Bombeiros
Lobo-guará foi encontrado dentro de universidade em Lorena
Lobo-guará foi encontrado dentro de universidade em Lorena

Um lobo-guará foi resgatado dentro do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), na rua Dom Bosco, em Lorena.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h15 desta sexta-feira (7) para atendimento à ocorrência envolvendo o animal silvestre.

O espécime foi capturado em segurança e encaminhado aos cuidados da Polícia Ambiental. Ninguém ficou ferido

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