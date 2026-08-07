Um lobo-guará foi resgatado dentro do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo), na rua Dom Bosco, em Lorena.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h15 desta sexta-feira (7) para atendimento à ocorrência envolvendo o animal silvestre.