Três homens foram presos e um adolescente foi apreendido por tráfico e associação ao tráfico de drogas no bairro Jardim Cristina, em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (6) por policiais militares da 2ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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Durante patrulhamento, a equipe visualizou um suspeito correndo para o interior de uma residência. No local, as quatro pessoas foram abordadas.