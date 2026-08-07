08 de agosto de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

PM prende 3 e apreende drogas e peças Honda e Nintendo em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Apreensões em Pindamonhangaba
Apreensões em Pindamonhangaba

Três homens foram presos e um adolescente foi apreendido por tráfico e associação ao tráfico de drogas no bairro Jardim Cristina, em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (6) por policiais militares da 2ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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Durante patrulhamento, a equipe visualizou um suspeito correndo para o interior de uma residência. No local, as quatro pessoas foram abordadas.

Em busca domiciliar, foram localizadas 165 porções de entorpecentes, sendo:

  • 76 pedras de crack;

  • 57 pinos de cocaína;

  • 30 buchas de maconha;

  • dois tabletes de 45 gramas de maconha.

Além das drogas, foram apreendidos 65 objetos de jogos eletrônicos da marca Nintendo, três rádios comunicadores com base, três aparelhos celulares; uma caixa de ferramentas; uma placa e diversas carenagens de moto da marca Honda.

Os adultos permaneceram presos à disposição da Justiça, e o menor permaneceu apreendido à disposição da autoridade competente.

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