Três homens foram presos e um adolescente foi apreendido por tráfico e associação ao tráfico de drogas no bairro Jardim Cristina, em Pindamonhangaba. A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (6) por policiais militares da 2ª Companhia do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
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Durante patrulhamento, a equipe visualizou um suspeito correndo para o interior de uma residência. No local, as quatro pessoas foram abordadas.
Em busca domiciliar, foram localizadas 165 porções de entorpecentes, sendo:
- 76 pedras de crack;
-
57 pinos de cocaína;
-
30 buchas de maconha;
- dois tabletes de 45 gramas de maconha.
Além das drogas, foram apreendidos 65 objetos de jogos eletrônicos da marca Nintendo, três rádios comunicadores com base, três aparelhos celulares; uma caixa de ferramentas; uma placa e diversas carenagens de moto da marca Honda.
Os adultos permaneceram presos à disposição da Justiça, e o menor permaneceu apreendido à disposição da autoridade competente.